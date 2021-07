Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Quattro persone sono state arrestate in Honduras in relazione al linciaggio e uccisione dell'italiano Giorgio Scanu. Lo riferisce la stampa locale, secondo cui è stato emesso un ordine di cattura per altri 4 sospetti. I quattro trasferiti nel carcere di Choluteca, nel sud del Paese, sono Manuel Moreno Guillen, Oscar Ivan Erazo, Carlos Roberto Maldonado, Cristian Paul Merlo, tutti accusati dell'assassinio di Scanu e del successivo incendio...