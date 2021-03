IL RICONOSCIMENTO

VENEZIA Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d'onore di «Alfiere della Repubblica» a giovani che nel 2020 si sono distinti per l'impegno e le azioni coraggiose e solidali, e rappresentano, attraverso la loro testimonianza, il futuro e la speranza in un anno che rimarrà nella storia per i tragici eventi legati alla pandemia.

Quattro sono i giovani veneti insigniti dell'onorificenza. Si tratta di Niccolò Brizzolari (18 anni) di Rovigo, Antonio Maria Granieri (17 anni) di Vigonza (Padova), Mattia Piccoli (11 anni) di Concordia Sagittaria (Venezia), Francis Fernando Chkrawarthige Praveen (17 anni) di Pove del Grappa (Vicenza): «Il futuro della nostra Regione è in buone mani e l'impegno degli anziani che hanno fatto grande il Veneto con il lavoro e la solidarietà sta trovando nelle nuove generazioni la naturale continuità», ha commentato il governatore Luca Zaia congratulandosi con i premiati.

Maggiorenne dallo scorso ottobre, studente al quinto anno del liceo scientifico Paleocapa di Rovigo, alle prese con la dad al 50% e la maturità alle porte, grande appassionato di ambiente ispirato da Greta Thunberg, Niccolò Brizzolari ha ricevuto l'attestato d'onore dal presidente Sergio Mattarella «per il senso civico e la solidarietà espressi in attività in favore degli anziani e nell'impegno sui temi ambientali». Il 18enne rodigino ha infatti avuto l'idea, durante il lockdown della scorsa primavera, di registrare la sua lettura di Uno, nessuno e centomila, uno dei romanzi più noti di Luigi Pirandello, e di caricarlo su Spotify, a disposizione di tutti. Lo ha fatto per la sua bisnonna 90enne affetta da glaucoma ma anche per tutte le persone impossibilitate a leggere. E così la sua iniziativa, unita al suo impegno sul fronte ambientale, è diventata un esempio per tutto il Paese tanto da meritare il riconoscimento da parte della Presidenza della Repubblica.

Antonio Granieri, 17 anni di Vigonza (Padova), è stato premiato per il suo cuore grande che lo porta a essere sempre disponibile a incentivare tra i compagni percorsi di aiuto e di autonomia. E infatti la motivazione del Capo dello Stato lo definisce un testimone di socialità nelle attività dell'Associazione Down nel sostegno a chi ha bisogno di maggiore aiuto. Come conferma mamma Angela raccontando com'è il figlio la cui fama è arrivata al Capo dello Stato. «La prima cosa che Antonio dona sempre è il sorriso, con cui sostiene gli amici in difficoltà. È in grado di mettere da parte se stesso e le sue passioni, la sua amata pizza se serve, o ancor di più cederne un pezzo quando è consapevole che il suo aiuto può fare la differenzao».

Nell'età in cui si dovrebbe pensare solo a studiare e a giocare, Mattia Piccoli, 11 anni, ha invece dovuto crescere e maturare in fretta, prendendosi cura di chi avrebbe dovuto seguirlo. Il neo Alfiere della Repubblica di Concordia Sagittaria (Venezia) contribuisce ad accudire il padre, Paolo, a 48 anni malato di Alzheimer precoce e bisognoso d'assistenza continua. Il bambino ha compreso le ragioni dei vuoti di memoria del genitore e aiuta la madre a stimolarlo a compiere gesti della vita domestica, dal prepararsi il cambio prima di una doccia al cucinare insieme i biscotti, rassicurando il padre nei momenti in cui la malattia degenerativa lo fa sentire smarrito.

