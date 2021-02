LA GIORNATA

VENEZIA Con le uniche eccezioni di Puglia, Umbria, Sardegna, Sicilia e Bolzano, oggi l'Italia ritorna in fascia gialla, anche se c'è qualche Regione, come il Friuli Venezia Giulia, che avrà un giallo plus avendo autonomamente deciso di aumentare le restrizioni. Le preoccupazioni rimangono perché già ieri, alla vigilia dell'entrata in vigore della nuova classificazione a colori, un po' in tutto il Paese, dai Navigli di Milano a via del Corso a Roma, dalle zone universitarie di Bologna alle strade della movida a Napoli, si sono verificati assembramenti. Tant'è che il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha avvertito: «Zona gialla non significa scampato pericolo. Serve ancora la massima prudenza se non vogliamo tornare indietro rispetto ai passi avanti delle ultime settimane». Sulla stessa scia il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo: il ritorno in area gialla «non significa normalità», è necessario «evitare assembramenti» poiché c'è il rischio «assolutamente reale che la curva schizzi rapidamente verso numeri difficilmente gestibili».

PREOCCUPAZIONE

Preoccupazioni che aveva espresso anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, appena saputo che la regione sarebbe stata promossa dalla fascia arancione a quella gialla: «Le zone non sono un gioco a premi, siamo ancora nel pieno della pandemia». Va ricordato che mentre il Friuli Venezia Giulia oggi sarebbe tornato automaticamente in giallo, per il Veneto (così come per Lombardia, Emilia-Romagna e Calabria) era prevista una terza settimana di arancione, perché per scendere di livello è prevista la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive. Le Regioni interessate si sono però appellate al fatto che la Cabina di regia può ritenere congruo un periodo inferiore e alla fine, visto che dall'11 al 24 gennaio 2021 è stata documentata una diminuzione nel livello di rischio e/o una diminuzione dello scenario rispetto a quanto documentato nella settimana di monitoraggio 4-10 gennaio 2021, l'hanno spuntata. Così ieri, in Gazzetta ufficiale, è stata pubblicata l'ordinanza del ministro Speranza che per Veneto, Lombardia, Calabria, Emilia Romagna fa cessare le restrizioni arancioni.

LE CORREZIONI

Ma c'è chi dal giallo ha deciso di passare al giallo plus, cioè di aumentare autonomamente i divieti. A battere tutti sul tempo è stato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ieri ha firmato una ordinanza contro gli assembramenti principalmente nei bar all'ora dello spritz. L'ordinanza - in vigore da oggi fino al 5 marzo - dispone il divieto di consumare alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dei locali e nei luoghi dove siano possibili assembramenti, oltre che il divieto di consumazione al banco nei locali dopo le ore 11. In sintesi: sì a caffè e brioche al banco nell'ora della prima colazione, ma poi, dalle 11, tutti seduti. Si tratta delle stesse limitazioni già previste nell'ordinanza dello scorso 5 dicembre. Nelle sue premesse il provvedimento di Fedriga ravvisa, infatti, che i dati epidemiologici indicano «una situazione ancora seria che richiede di ridurre al minimo le possibilità di assembramento». Di qui le restrizioni e le raccomandazioni. Ad esempio: non usare mezzi di trasporto pubblico salvo che per necessità non espletabili con altri mezzi; obbligo del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. E se si fuma, ci si può abbassare la mascherina a patto che si sia distanti almeno un metro dalle altre persone.

Analoga ordinanza è attesa in Veneto, la Regione che aveva introdotto il giallo plus con l'ordinanza 167 del 10 dicembre scorso, scaduta il 15 gennaio. Era il provvedimento che diceva dalle ore 15 le consumazioni al bar erano possibili solo da seduti.

LE PROTEZIONI

Intanto sta prendendo piede, anche negli Stati Uniti, l'uso della doppia mascherina. «Sì, può rafforzare la protezione - sostiene Luigi Toma, infettivologo dell'Ifo Regina Elena di Roma -. Per una massima protezione, soprattutto dove ci sono molte persone, è utile indossare la Ffp2 a contatto con la bocca e il naso, la chirurgica sopra».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA