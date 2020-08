LA GIORNATA

VENEZIA Un'altalena. Un giorno, 48 ore fa, si tira un respiro di sollievo perché i contagi in Italia risultano in calo, appena 848. Il giorno dopo, ieri, si torna ad allarmarsi perché i contagi sono aumentati e mica di poco: 1.367 nelle ultime 24 ore. Il dato più alto dagli inizi di maggio. Per non dire dei morti: dai 4 di martedì si è passati ai 13 di ieri. Ma è un dato che risente anche del record di 93mila tamponi, «dovuto soprattutto agli screening sui rientri dall'estero» previsti dall'ordinanza disposta dal ministro della Salute, Roberto Speranza, lo scorso 12 agosto. Lo segnala lo stesso ministero: in 24 ore 93.529 tamponi per la precisione, quasi 20mila più del giorno prima.

Comunque sia, dall'estero cominciano a guardarci con diffidenza: la notizia che non farà piacere agli operatori turistici da Venezia a Cortina d'Ampezzo è che le autorità belghe hanno aggiornato le loro raccomandazioni di viaggio per il coronavirus classificando il Veneto come zona arancione. Significa che si raccomanda vigilanza durante il soggiorno e sono consigliati test e quarantena al ritorno. E così il Veneto, come precisa Le Soir, è la prima regione italiana che esce dal codice verde, quello che non impone limitazioni, mentre per il Belgio Parigi e diversi dipartimenti francesi diventano zone per cui vige il codice rosso, dove i viaggi non sono autorizzati.

I DATI

Dopo quello di ieri, il dato più alto degli ultimi mesi in tutta Italia si era avuto domenica scorsa, con 1.210 contagi in un giorno. È raddoppiato l'incremento delle persone attualmente positive al Covid, che nel complesso sono ora 20.753. L'incremento è di 1.039 persone a fronte delle 519 di martedì. Il dato si registra per la forte spinta del numero delle persone in isolamento: anche qui 1.039. In Veneto i quarantenati sono saliti a 6.525, 448 in più rispetto a martedì e sono aumentate, da 111 a 154, anche le persone positive che presentano sintomi. L'unico dato che fa ben sperare in Veneto è che ieri non ci sono state vittime, in compenso però c'è stato un nuovo ricovero in terapia intensiva: adesso gli intubati in rianimazione sono 9 di cui 6 con Covid. Un andamento analogo a quello nazionale: in tutta Italia sono calati di tre unità i ricoveri (in tutto 1.055), ma sono aumentati di tre quelli in terapia intensiva (da 66 a 69). I guariti in Italia sono 314 per un totale di 206.329. Il totale delle vittime è di 35.458 (+13). Solo una regione, la Valle d'Aosta, non ha registrato nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Quella con più positivi torna a essere la Lombardia (269), seguita da Lazio (162), Toscana (161), Veneto (127), Campania (135) ed Emilia Romagna (120).

I CONTROLLI

La forte risalita dei contagi, che porta il dato giornaliero alle punte del periodo di lockdown in virtù della forte quota di positivi di ritorno dalle vacanze, ha spinto su tutto il territorio nazionale, specialmente nei centri turistici, a intensificare i controlli anti-Covid e a far rispettare le misure di sicurezza. «Nel nostro piano di sanità pubblica - ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia - prevediamo 35 mila tamponi al giorno, ovviamente dando l'autonomia a tutte le realtà, in particolare modo rafforzando le 14 Microbiologie del Veneto che poi, ad ombrello, faranno in modo che il tutto il territorio abbia gli stessi servizi e, soprattutto, la possibilità di accedere velocemente ai tamponi».

Nel centro di Roma, a Fontana di Trevi, l'altra sera un 22enne italiano è stato arrestato dalla polizia locale per aver reagito con violenza a un controllo dopo essersi rifiutato di indossare la mascherina. Una sanzione riguarderà anche il leader della Lega, Matteo Salvini, che «sarà multato per non aver indossato la mascherina in occasione dell'incontro che ha avuto in via Traiano a Benevento», ha detto il sindaco Clemente Mastella, chiarendo che «la manifestazione è avvenuta senza autorizzazione e in concomitanza con un'altra di protesta».

Tra le curiosità: in Sardegna un bonus matrimoni di 4.000 euro sarà concesso alle coppie che si sposeranno nell'isola entro dicembre. Il sindaco di Capri, Marino Lembo, ha firmato invece un'ordinanza anti-petulanza per arginare il fenomeno di chi offre beni e servizi in luoghi pubblici importunando turisti e visitatori.

Alda Vanzan

