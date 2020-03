IL QUADRO

VENEZIA Il primo giorno di primavera si chiude in Italia con 793 vittime da coronavirus, il numero più alto finora registrato. La Lombardia piange i morti e sono tanti, un'enormità: 546 in ventiquattr'ore. A Bergamo è di nuovo una processione di bare sui camion dell'esercito, feretri diretti in altre zone del Nord, in particolare in Emilia Romagna, per la cremazione. E il Veneto, dove c'è stato un morto all'ora, registra anche il doppio decesso nella stessa famiglia: prima il padre, poi il figlio.

I DATI

Ieri in Italia sono stati 793 i morti per un totale di 4.825; 42.681 i malati, 4.821 in più, quando venerdì l'incremento era di 4.670; i guariti 6.072, 943 in più sempre rispetto a venerdì.

In termini numerici, secondo l'analisi dell'economista sanitario Cesare Cislaghi, se confrontiamo il numero di nuovi casi con quelli di cinque giorni prima notiamo che il rapporto ha un decremento: la velocità è ancora troppo elevata ma l'accelerazione diminuisce. «Il problema più grave - ha detto Cislaghi - ancor più della elevata mortalità è il numero di malati che ha necessità di essere assistito in terapia intensiva. Il numero dei decessi cresce di giorno in giorno e anche i nuovi casi aumentano sempre ma non più in modo esponenziale come giorni addietro; è un segnale di speranza cui vogliamo allacciarci pur senza illuderci e conservando la certezza che dobbiamo continuare ad applicare in modo scrupoloso le misure che sono state decise». E proprio i tempi di reazione sulle misure sono, secondo Cislaghi, un fattore determinante per la diffusione, in Italia come in altri Paesi. Quindici giorni di ritardo nell'adottare misure realmente efficaci, ha detto, «non hanno forse permesso che l'epidemia all'inizio non crescesse così rapidamente», a partire dalle comunicazioni della Cina, e poi a cascata in tutti i Paesi, dove tra l'arrivo dell'epidemia da Covid-19, ora classificata dall'Oms in pandemia, e la risposta dei governi, il lasso di tempo trascorso «ha creato problemi e rappresenta uno dei fattori per cui dobbiamo ancora aspettare giorni per intravvedere segnali confortanti». «È mancata una immediata e completa presa di coscienza - ha detto Cislaghi - ma dobbiamo guardare alla prossima settimana e dobbiamo avere molta speranza».

VENETO

In Veneto i casi positivi di coronavirus sono saliti a 4.809, 572 in più rispetto a venerdì. Sono 13.589 le persone in isolamento; 1084 i ricoverati in ospedale, 257 in terapia intensiva, 164 i decessi, 24 in più rispetto a venerdì, infine 298 i guariti dimessi. A distanza di poche ore l'uno dall'altro sono morti Rufino e Valter Antonello, padre e figlio di San Donà di Piave, entrambi stroncati dal coronavirus. Il primo a spirare è stato Rufino, 87 anni, morto mercoledì all'ospedale di Mestre. Ieri invece è toccato a Valter, il figlio, 56 anni, da alcuni giorni ricoverato su un letto dell'ospedale di Treviso. Padre geometra e figlio ingegnere, erano persone molto note a Jesolo dove hanno vissuto e dove, con le loro professioni, hanno contribuito a realizzare la città del litorale così com'è adesso.

FRIULI VENEZIA GIULIA

790 i tamponi rilevati positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia con un incremento di 135 casi rispetto a venerdì. Quattro i decessi che portano a 42 il numero complessivo di morti per Covid-19.

LO STUDIO

L'Iss, Istituto superiore di sanità, ha pubblicato un rapporto aggiornato a venerdì 20 marzo su 3200 pazienti deceduti positivi al Covid-19. Il dato che balza agli occhi è che i decessi di età inferiore ai 50 anni sono stati 36 (1.1%). In particolare, 9 di questi avevano meno di 40 anni ed erano 8 persone di sesso maschile ed 1 di sesso femminile con età compresa tra i 31 ed i 39 anni. Di 2 pazienti di età inferiore ai 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche, gli altri 7 presentavano gravi patologie pre-esistenti (patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità). Sei vittime, pari all'1,2%, non aveva alcuna patologia.

Al.Va.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA