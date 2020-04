IL BOLLETTINO

VENEZIA Qual è la Regione più malmessa? Quella che dall'inizio di febbraio continua a veder crescere il numero di casi positivi al coronavirus o quella che ne ha pochi magari anche perché i malati non li va a cercare? Il Veneto ha raggiunto la soglia dei 306.977 tamponi e da febbraio a ieri ha visto la curva dei positivi salire a 17.391 casi, con un aumento di 162. Ma, a parte il fatto che i guariti stanno aumentando (+365) e che le persone attualmente positive sono in calo (-247), il tema dei tamponi non è irrilevante: «Spesso ci si concentra sul numero dei contagiati, che in realtà non è un grande indicatore - ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia - Il vero tema sono i ricoverati, coloro che sono nelle terapie intensive. Lo screening e la ricerca del positivo è direttamente proporzionale al numero dei tamponi che vengono effettuati. Non si può fare la classifica in base ai positivi».

ITALIA

A livello nazionale per la prima volta dall'inizio dell'emergenza sono diminuite le persone in quarantena: ce ne sono complessivamente 82.212, 74 in meno rispetto a venerdì. Il bollettino del 25 aprile ha consolidato il contenimento del contagio, che ormai da una decina di giorni segue un trend in discesa, ma ha confermato anche quello che gli scienziati ripetono: ci vuole tempo per uscire dall'emergenza e l'ultimo indicatore a calare sarà proprio quello relativo alle vittime. Dunque, prudenza. «Non abbiamo ancora vinto - ha detto il commissario straordinario Domenico Arcuri - Non siamo ancora al 25 aprile nella guerra contro questo nemico. Non abbiamo riconquistato tutte le nostre libertà».

Se si esclude il dato relativo alle vittime, però, i numeri dicono che la battaglia sta andando nella giusta direzione. Altri 850 malati in meno, con il totale sceso a 105.847; altri 71 pazienti in meno nelle terapie intensive, che portano il numero complessivo a 2.102, un numero che non si registrava dal 17 marzo; 535 malati che non sono più ricoverati negli altri reparti degli ospedali e che fanno scendere il totale a 21.533; i guariti che ormai da una settimana sono costantemente sopra i duemila al giorno (ieri 2.622) e che sono complessivamente 63.120. Non solo: su 20 regioni solo Lombardia, Piemonte, Toscana e Lazio hanno fatto segnare un incremento dei nuovi casi. In miglioramento anche i dati relativi alla Lombardia e Milano, che negli ultimi giorni avevano fatto segnare un incremento preoccupante.

VENETO

In Veneto i pazienti in terapia intensiva sono scesi a 129 (-1). I decessi, tra ospedali e case di riposo, ieri sono stati 44, dato che porta a 1.288 il totale delle morti. I pazienti in area non critica sono 1.105 (54 in meno), i casi di negativizzati virologici 6.671 (+365). Il numero dei soggetti in isolamento è pari a 8.722 (-201). I dimessi sono 2.579.

FRIULI VENEZIA GIULIA

I casi accertati positivi in Friuli sono 2.903 (+21), i totalmente guariti 1.231, i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) 325. Sono 5 i decessi che portano a 263 il numero complessivo di morti da Covid-19.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA