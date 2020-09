IL SEGGIO SPECIALE

VENEZIA Tra Venezia, Padova e Treviso ci sono quasi tremila persone in isolamento fiduciario, quarantena in pratica. Elettori - la tara dei minorenni è già stata fatta - che quindi non potranno uscire di casa e presentarsi alle urne di domenica e lunedì, per eleggere il presidente di Regione (e magari anche il sindaco) ed esprimere il proprio stop o via libera al taglio dei parlamentari. Tra Venezia, Padova e Treviso, però, solo 125 elettori bloccati in casa dalle norme sanitarie hanno chiesto di poter usufruire del seggio Covid-19, ovvero della possibilità di far venire a casa propria degli scrutatori e votare: il 4,1%.

ANCHE LORENZONI

Una percentuale bassissima, quella degli elettori che hanno chiesto di votare da casa e che annovera, nelle sue pur non nutrite schiere, anche il caso del candidato presidente di Regione, Arturo Lorenzoni. Padovano, professore universitario, ex vicesindaco a Palazzo Moroni prima di diventare l'outsider nella sfida all'uscente - e ricandidato - Luca Zaia, Lorenzoni prima è risultato positivo al Covid, poi è stato ricoverato e infine dimesso. Ma non potrà andare a votare e così ha chiesto l'invio del seggio speciale per le votazioni di domenica e lunedì. Un voto, e un'attesa, sui generis, condita anche dal compleanno che domani il candidato presidente passerà in quarantena.

I NUMERI

Scendendo nel dettaglio sono 24 le persone in quarantena, su una platea di un migliaio di aventi diritto al voto, che nell'area metropolitana di Venezia hanno chiesto l'invio del seggio-Covid: 3 di queste sono nel territorio comunale di Venezia dove si voterà anche per l'elezione del sindaco.

A Padova, dei quasi 800 in quarantena, sono 50 in tutta la provincia (15 in città, tra i quali proprio Lorenzoni) gli aventi diritto al voto che hanno scelto l'invio del seggio speciale. Cinquantuno (su un migliaio di aventi diritto) e spalmati su 17 comuni, gli elettori che nella Marca voteranno da casa usufruendo della possibilità fornita dal ministero dell'Interno che a fine agosto ammetteva il voto a domicilio nell'era Covid-19.

L'UNICO SEGGIO A VENEZIA

La ricerca delle persone da inviare a casa degli elettori in quarantena non è stata facile. Basti pensare che alla fine la Prefettura di Venezia si è dovuta rivolgere ai volontari delle Uscar (le Unità speciali di continuità assistenziale regionale) e della Protezione civile perché nessuno degli scrutatori iscritti alle normali liste, e a cui era stato assegnato il servizio nel seggio-Covid, ha deciso di dare il proprio consenso ad indossare uno scafandro e, così, girare per tutta la provincia, bussando casa per casa di persone in quarantena per farle votare. Motivo per cui l'intera area metropolitana di Venezia - laguna e terraferma comprese - avrà un solo seggio-Covid. Tre persone, un presidente e due scrutatori, che avranno l'onere (ma anche l'onore) di far sì che la pandemia del secolo non sia un cortocircuito per la democrazia.

LA VOTAZIONE

Come disposto dal Viminale, la scheda verrà portata dai componenti del seggio speciale (il presidente e i due scrutatori) che, recita sempre il documento dell'Interno, dovranno «indossare camice/grembiule monouso, guanti, visiera con mascherina chirurgica oppure dispositivi di protezione facciale di tipo Ffp2 o Ffp3 per la raccolta dei voti degli elettori in trattamento domiciliare o in isolamento fiduciario. Saranno sufficienti guanti e mascherina chirurgica per la raccolta dei voti degli elettori in quarantena». L'elettore voterà e poi inserirà le schede nell'urna fornita dal seggio speciale, che a sua volta le porterà nella sezione ospedaliera del nosocomio più vicino alla residenza del votante. E lì le schede verranno scrutinate.

Nicola Munaro

