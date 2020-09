LA GUARIGIONE

MILANO «Anche questa volta l'ho scampata. È stata la prova più pericolosa della mia vita». Berlusconi è uscito ieri mattina dall'ospedale San Raffaele. Abito blu di ordinanza, camicia azzurra, cravatta blu a pois colorati ma più che altro ha subito indossato i panni del testimonial della lotta contro il Covid. Il messaggio che ha voluto diffondere è quello della responsabilità, di chi ha temuto per la propria esistenza soprattutto nei primi giorni e ora invita tutti a non sottovalutare il virus. Ecco un'altra resurrezione del presidente di Forza Italia.

Da mercoledì notte nel reparto Diamante dell'ospedale milanese, positivo al tampone e ricoverato per un principio di polmonite bilaterale, le prime 48 ore le più delicate. «Non è stato per niente facile» ha confidato. Del resto aveva già sottolineato di essere finito in un inferno. Ora è in isolamento ad Arcore. Era tutto pronto per il ritorno a casa a villa San Martino, sanificata già dalla settimana scorsa. Per il poco personale presente tamponi giornalieri, per l'ex presidente del Consiglio che dovrà rifare quotidianamente i controlli medici previsto un periodo di riposo. Niente campagna elettorale dal vivo, nessuna manifestazione di piazza. Soggiorno blindato. Escluso qualsiasi blitz anche a ridosso delle elezioni, anche per volere della famiglia. Solo brevi telefonate per le iniziative di partito e qualche intervista. Per sostenere i candidati del centrodestra e i coordinatori azzurri impegnati alle Regionali ma anche per ripetere che la sua esperienza dovrà servire per mantenere alta l'attenzione.

«Rinnovo a tutti l'appello alla massima responsabilità personale e sociale. Il mio pensiero va prima di tutto ai tanti ammalati di Covid e alle loro famiglie», le prima parole del Cavaliere davanti a taccuini e telecamere, «avevo una carica virale altissima. Ce l'ho fatta con l'aiuto del Cielo e del dottor Zangrillo». E poi quell'esclamazione «che Dio ci dia una mano a risolvere questa situazione» come segnale di una volontà di tornare a sperare che le cose migliorino. «Stiamo dimostrando che questo virus è più aggredibile», ha detto il medico curante di Berlusconi. L'ex presidente del Consiglio ha invitato a rispettare «rigorosamente le regole e le prescrizioni sanitarie». Si tratta ha affermato, sorriso sul volto ma sguardo sofferente «di un dovere verso noi stessi e verso la collettività». «Ho provato in prima persona che fino a quando la circolazione di questo virus non sarà debellato, ognuno di noi, pur agendo con la più grande prudenza è esposto al rischio di essere contagiato e contagiare gli altri. E questo ha aggiunto - è tanto più grave per le persone fragili per età e condizioni di salute. L'80% dei malati oltre gli 80 anni colpiti dal virus non ce l'ha fatta».

Ad Arcore ma in un'altra ala della residenza - c'è anche Marta Fascina, anche lei positiva al Covid e asintomatica. Nella sua villa milanese è confinata la figlia Marina e anche Luigi e Barbara restano isolati. La prima ad aver contratto il virus è stata proprio quest'ultima ma non è detto che sia stata proprio lei ad aver causato il cluster familiare. Di sicuro Berlusconi ha lasciato la Sardegna il 19, dopo aver incontrato tra gli altri l'imprenditore Briatore e diversi esponenti forzisti. La prima telefonata dopo le dimissioni dall'ospedale alla figlia Marina che quando è scoppiata la pandemia lo ha protetto nella sua villa in Francia. Ma a chiamarlo sono stati in tanti. «Non avevamo alcun dubbio che avrebbe superato anche questa difficilissima sfida. È un leone e lo ha dimostrato ancora una volta», le parole della Meloni. Ad inviargli un abbraccio anche Salvini mentre dal partito azzurro la notizia del ritorno a casa del proprio leader è stata accolta come una sorta di liberazione: «Primo giorno di scuola. Suona la campanella: Berlusconi presente. Bentornato presidente!», ha scritto sui social Giacomoni. «Un'altra battaglia vinta insieme», l'esultanza della fedelissima Ronzulli. Berlusconi ha voluto ringraziare per la vicinanza prima di tutto il presidente della Repubblica Mattarella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA