Quanto pesano i 1.883.959 voti espressi per il ricandidato e rieletto governatore Luca Zaia? L'equivalente di 3 camion, o poco meno (per la precisione 2,7), su un totale di 6. Tanti ne serviranno per trasportare le schede stampate per le elezioni nel deposito del Consiglio regionale a Marcon, dove verranno custodite fino al 2025, quando verrà chiesto alla Sovrintendenza il permesso di mandarle al macero per fare posto ai nuovi materiali. Anche se i votanti effettivi tra domenica e lunedì sono stati 2.522.920, è stato ovviamente necessario predisporre le schede per tutti i 4.126.114 aventi diritto, nonché i 4.751 verbali per le altrettante sezioni operative in questa tornata. Numeri imponenti, come pure quelli contabilizzati dal sito dell'Osservatorio elettorale, che con il coordinamento di Paolo Feltrin ha seguito lo spoglio e analizzato le tendenze: oltre 500.000 visualizzazioni di pagina, con circa 69.000 visitatori e 1,24 tetrabyte di traffico. «Credo che, tra il sito istituzionale e l'informazione assicurata in tempo reale dei mass media, si sia raggiunta in Veneto una capillarità informativa mai registrata in precedenza», ha commentato il presidente Roberto Ciambetti. (a.pe.)

