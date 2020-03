VENEZIA Quanta varechina serve per lavare le strade? La domanda agita i sindaci del Veneto, dubbiosi se essere larghi di manica (come raccomanda il direttore della Direzione Prevenzione della Regione del Veneto, Francesca Russo) o parsimoniosi (come raccomanda l'Ispra, Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale). Tutto comincia il 15 marzo quando Francesca Russo, direttore della Direzione prevenzione della Regione del Veneto, scrive alle Ulss dicendo che per dare una risposta ancora più convinta all'emergenza coronavirus i Comuni dovrebbero provvedere al lavaggio delle strade con soluzione acquosa così specificata: acqua e ipoclorito sodio al 5%. Cinque per cento? Gli ambientalisti (e non solo) trasecolano: così si manderebbero i tilt gli impianti di depurazione. Il 18 marzo, dopo la conferenza dei direttori delle Agenzie per l'Ambiente di tutta Italia, presente anche il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, l'Ispra dirama una nota: per garantire la tutela ambientale le soluzioni di ipoclorito di sodio per lavare le strade non devono essere superiori allo 0,1%. Ma la Regione Veneto non aveva detto 5%? Ieri la circolare del governatore Zaia che prende atto delle disposizioni dell'Ispra. Testuale: Ad integrazione degli ordinari lavaggi con saponi/detergenti convenzionali di marciapiedi e strade si possono utilizzare soluzioni di acqua con prodotti contenenti ipoclorito fino alla concentrazione totale del 0,1%. A Palazzo Balbi hanno spiegato che il 5% della circolare del direttore Russo equivale allo 0,1% della circolare dell'Ispra e del governatore Zaia. I sindaci non hanno ben capito la spiegazione e alla fine si sono attenuti alla circolare di Zaia trasmessa ieri che fissa il contenuto di varechina nello 0,1%. Percentuali maggiori, come puntualizzato dall'Ispra, potrebbero compromettere gli impianti di depurazione.(Al.Va)

