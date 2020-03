Quando tutte le regole saltano, quando si deve rinunciare ai momenti simbolici della vita di ognuno, quando il castello di consuetudini e possesso si sfarina, ad emergere è un nuovo, prepotente bisogno di spiritualità. La pandemia è una prova altissima per tutti. Anche per la Chiesa, chiamata a reinventare le modalità per guidare i propri fedeli. «I medici sono i nuovi ministri: i loro gesti di benedizione ai malati in rianimazione hanno una forza sacramentale». Così monsignor Michele Tomasi, vescovo di Treviso legge questi giorni pieni di affanno e incertezza. Con uno sguardo di gratitudine alla politica regionale che sta gestendo l'emergenza, con un'immane gratitudine al personale sanitario. E, infine, con un pensiero ai detenuti veneti, che hanno scelto le pagine del Gazzettino per raccontare la loro angoscia.

Questa pandemia, come tutti i momenti di calamità, ha generato un risveglio della spiritualità e del senso di fede. Non c'è però un po' di opportunismo?

«Siamo di fronte a una situazione limite rispetto al quotidiano. Tocchiamo con mano che siamo mortali, che tutto il nostro mondo - che sembrava così compatto e solido - alla fin fine è fragile. Succede e siamo indifesi. In più siamo costretti a rallentare, e tante persone tornano a riflettere su quelle domande che accantoniamo o lasciamo ai professionisti della domenica. La fede, certo, ci dà una prospettiva: è un appiglio di speranza. Dentro questo nuovo senso di avvicinamento a Dio c'è un po' di tutto. Non è un'esplosione di amore purissimo per Dio e questo lo sappiamo bene tutti. Ma il Signore non chiede questo a noi. Il bene rimane bene e la solidarietà anche se dettata dalla paura è comunque positiva».

Questa emergenza è una prova anche per la Chiesa. Chiamata a trovare modalità nuove per arrivare al suo popolo.

«È una prova suprema. La corporeità è il fondamento della comunione. E l'epidemia ci chiede di rimodulare il nostro fondamento, la comunione nel corpo e nel sangue di Cristo. Ci viene chiesto di non essere ciò che per noi è essenziale. Un'esperienza molto forte. L'ho percepito con nettezza durante la prima messa davanti alle telecamere. La chiesa era vuota, mi mancavano gli sguardi dei fedeli. Però ho enorme gratitudine per l'esistenza della tecnologia che mi consente, nonostante tutto, di essere vicino al popolo che mi è affidato».

Uno dei drammi di questa pandemia è l'impossibilità dell'estremo saluto. Salta un momento simbolico fondamentale per la nostra cultura, quella di accompagnare i vivi nella transizione all'aldilà.

«Vivo questa come la situazione più drammatica. Mi conforta solo sapere che ci sono i medici e gli infermieri in terapia intensiva: il loro ultimo saluto ha una forza quasi sacramentale. Sono i ministri dell'emergenza. Anche noi vorremmo essere lì ma ci è vietato, e non abbiamo la preparazione adeguata. Saremmo d'intralcio».

Cosa si sente di dire ai figli e ai coniugi che non hanno neppure potuto dire addio ai propri genitori?

«A quei figli e a quei coniugi dicono: non abbiate paura del non detto e del non risolto perché ora i vostri cari sono nella pace. E, anche senza le parole, hanno avvertito tutto il vostro amore».

Ieri sul Gazzettino è stata ospitata un lunga lettera dei detenuti di Venezia, Vicenza e Padova al Presidente Mattarella e al Papa. Sono spaventati.

«Penso spesso alla loro condizione. In questo momento la situazione di chiusura che vivono nella loro esperienza, già di per sé dolorosa, è ancora più pesante. Non vorrei che si sentissero lontani e dimenticati. Io prego per loro».

Come valuta il modo in cui la Regione e il Governatore stanno gestendo l'emergenza?

«Si stanno spendendo in maniera esemplare in un momento difficilissimo e delicato. In Veneto siamo amministrati da persone che hanno davvero a cuore il bene comune. Si stanno impegnando senza riserve».

Anche il suo ruolo di Vescovo oggi è importante, perché le persone devono trovare un senso nella reclusione e nell'isolamento.

«Chiedo a Dio ogni giorno di avere la tenacia che mi permetta di fare il mio dovere con calma anche con un po' di leggerezza. Serve senso di responsabilità, ma sono utili anche un sorriso e una parola buona, soprattutto per tutte le persone che stanno lavorando oltre il limite delle proprie forze. Non sappiamo quanto durerà questo momento, e abbiamo bisogno di starci dentro con tutta la lucidità che ci serve. Torneremo a una vita normale spero avendo imparato la lezione di prenderci cura degli altri e di volerci bene davvero come stiamo facendo in questo momento».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA