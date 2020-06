IL PRECEDENTE

ROMA Che delusione! Avrebbe voluto processarlo seduta stante. E invece, quando Antonino Ingroia entrò a Palazzo Chigi per ascoltare Berlusconi come teste (sullo stalliere di Arcore e quelle storie lì), ne uscì poco dopo. E a mani vuote. Ecco, non è la prima volta che un magistrato va nella sede del governo. La pm Rota non è Ingroia, che è campione di flop. Ma s'è trovata a dover condividere, 18 anni dopo, la stessa scena. Ingroia il 26 novembre del 2002, assunse subito una modalità combat e avrebbe annotato nelle sue memorie: «Venimmo accolti all'ingresso con una cordialità quasi sospetta» (lui e il collega Domenico Gozzo). Poi si sedette di fronte a Berlusconi e cercò di bersagliarlo con una raffica di domande. Evidentemente non pertinenti, e infatti il suo superiore, il giudice Guarnotta, anche lui nel gruppo, lo bloccò. «Berlusconi aveva le mascelle serrate e lo sguardo fisso su di me», avrebbe narrato poi il pm. Il Cavaliere, con l'avvocato Ghedini al suo fianco, si limitò a dire: «Mi avvalgo della facoltà di non rispondere». Il tutto durò 5 minuti. E il pm non toccò palla. Berlusconi ritenne di aver vinto, e fu tale la gioia che mentre festeggiava con i suoi legali, nel parapiglia cadde per terra una sedia e pare che fosse quella su cui fino a poco troneggiava, si fa per dire, Ingroia.

Mario Ajello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA