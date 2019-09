CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Quando ho sentito il mio nome in tv, devo dire che mi sono emozionato, mi ha fatto un certo effetto». Federico D'Incà, 43 anni, bellunese, nuovo ministro per i rapporti con il Parlamento da una manciata di minuti, parla con voce ferma e evidentemente riesce a mascherare bene i sentimenti. Spiega di aver saputo solo due ore prima che il suo nome era tra quelli che il presidente Conte avrebbe messo nelle mani di Mattarella. In realtà il bellunese, capacissimo tessitore (al punto di ricevere i complimenti anche dagli avversari politici), è...