CITTÀ DELLE DONNE

TREVISO Speranza di vita alla nascita, tasso di occupazione, partecipazione politica, gap retributivo, violenze sessuali, performance nello sport: è Treviso la città delle donne. Con 693,4 punti la Marca è prima nella classifica sulla qualità di vita delle donne superando Prato (691,9) e Siena (689,0). Per la prima volta l'indagine del Sole 24 Ore si occupa nello specifico della qualità della vita al femminile: e la classifica, definita in 12 indicatori porta Treviso sulla vetta di specialità e garantisce anche il decimo posto assoluto su scala nazionale. «Questo è un riconoscimento a Treviso, ma anche ad altre province del Veneto che dimostrano una costante e sempre impegnativa attenzione alla qualità della vita. Penso che questo ottimo risultato - evidenzia il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, trevigiano doc - sia l'essenza dell'amministrare bene che si traduce anche nell'essere vicini ai cittadini». «Nella graduatoria aggiunge la provincia di Treviso vince anche la classifica nella qualità per la vita delle donne, in particolare per la speranza di vita alla nascita. E questo è un bellissimo segnale perché, quando si sente parlare di femminicidio, di maltrattamenti delle donne, sapere di essere la migliore comunità per l'attenzione che si dedica, ci spinge a sperare che questo diventi un modello esportabile un po' per tutti».

Il dato inorgoglisce evidentemente anche il sindaco di Treviso Mario Conte. «Abbiamo cercato di creare un campo di gioco in cui le stesse regole valgano per tutti - ha affermato - ringrazio le donne trevigiane per la determinazione, il valore e il cuore che le porta ai vertici del mondo dell'associazionismo e delle professioni». Ma l'analisi, di valenza provinciale, è commentata nel dettaglio dal Presidente della provincia Stefano Marcon. «La qualità della vita delle donne riguarda una delle competenze fondamentali delle Province. A testimonianza che il lavoro fatto da tutto il territorio sinora, rispetto al resto d'Italia, sta contribuendo pian piano nel difficile compito di ridurre il gap occupazionale, quello retributivo e si prosegue nella crescita femminile dal punto di vista imprenditoriale e sportivo».

Ma, oltre le classifiche, Treviso è davvero una città a misura di donna? «Mi riconosco in questi parametri- afferma l'assessore alle politiche sociali Gloria Tessarolo-eccelliamo nello sport, vantiamo storie imprenditoriali di successo e la partecipazione politica e amministrativa delle donne oggi è contagiosa. Assessori, sindaci, Presidenti di categoria. Avere ruoli apicali aiuta a far funzionare una città a misura di donna».

IL TEMA DEI RUOLI APICALI

Anche Alessia Polin, ex presidente dei Giovani Industriali e oggi delegata per l'internazionalizzazione concorda. «Ho letto con attenzione l'articolo e guardando ai parametri posso essere d'accordo, Treviso è una città dove le donne vivono bene».

Resta tuttavia il tema dei ruoli apicali e del gender gap. «Da una recente ricerca si evince che le donne prendono ancora in media 10 mila euro annui meno degli uomini. Per la donna prevale ancora il lavoro impiegatizio (58%) rispetto ai livelli apicali, ad oggi prerogativa maschile. Le donne dirigenti sono solo il 32% a Nordest. Il passo ulteriore è promuovere un cambio di mentalità». Nel turismo, le partite Iva al femminile sono il 50%. «Il segreto del nostro successo non è nelle quote rosa- commenta Dania Sartorato, referente Fipe Treviso- ma in una particolare disposizione ed efficacia. Il dato è confortante e condivisibile. Resta il grande tema della conciliazione, perchè chi opera nel mondo del turismo ha delle enormi difficoltà nella gestione famigliare».

TRIESTE DA PRIMATO

Da segnalare nella classifica globale il primato assoluto di Trieste a livello nazionale e la notevole performance complessiva del Friuli Venezia Giulia con Pordenone settima, Udine nona e Gorizia al 23. posto. «Un dato che ci riempie di orgoglio - ha sottolineato il governatore Fedriga - e testimonia la bontà dell'operato delle amministrazioni locali che, anche in periodo di crisi, sono riuscite nell'intento di erogare servizi di indubbio livello, ma anche il prezioso lavoro delle imprese che, a dispetto delle difficoltà dovute dalla pandemia, hanno continuato a investire e crescere, e la resilienza dei cittadini, che hanno risposto con coraggio e determinazione a questi due anni di Covid».

Elena Filini

