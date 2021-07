Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA GIORNATACITTÀ DEL VATICANO Al Gemelli, il paziente numero uno, ieri pomeriggio ha trovato le forze per trascorrere qualche ora in poltrona. Un buon segno. Riprendere le energie non sarà semplice e avverrà per gradi, giorno dopo giorno, tuttavia il processo post operatorio pare avviato bene.BASSO PROFILOPapa Francesco, 85 anni a dicembre, a detta dei medici dovrà restare all'ospedale per diversi giorni, non meno di sette, poi si...