MOSCA Non c'è alcun ultimatum russo all'Occidente, sono stati messi in chiaro alcuni punti. L'Ucraina può diventare un pericolo, agiremo per «difendere la sicurezza» nazionale. Ma la Russia non vuole la guerra. Questi, in estrema sintesi, alcuni dei momenti salienti della maratona mediatica, di poco più di 4 ore, di Vladimir Putin che ha risposto a decine di domande di circa 500 giornalisti. Venerdì scorso la Russia ha pubblicato un documento con l'obiettivo di aprire presto un negoziato sull'allargamento dell'Alleanza atlantica ad est e sulla stabilità geopolitica nel Vecchio continente. In breve: il Cremlino chiede il ritorno in Europa centrale alla situazione militare del 1997. In queste settimane, riportano fonti di intelligence Usa, Mosca ha ammassato 100mila militari alla frontiera con l'Ucraina. Alle nostre proposte, ha evidenziato Putin, «osserviamo una reazione positiva. I partner americani ci dicono che sono pronti a queste trattative all'inizio dell'anno a Ginevra. I rappresentanti delle due parti sono stati designati. Spero che lo sviluppo della situazione seguirà proprio questa via». In questo quadro, ha sostenuto il presidente russo rispondendo ad un'altra domanda, «l'Italia potrebbe avere un ruolo nella normalizzazione delle relazioni tra Russia ed Unione europea e anche sulla linea delle trattative che sono in programma ora tra la Russia e la Nato. Con Draghi abbiamo più volte parlato al telefono. Siamo in contatto in un'atmosfera cordiale e costruttiva».

Giuseppe D'Amato

