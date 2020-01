Putin ferma i mercenari Washington appoggia la mediazione dell'Italia

LA STRATEGIA

ROMA L'attenzione è rivolta al 7 e all'8 gennaio, due eventi determinanti per la crisi in Libia. La prima data è quella fissata per la missione europea a Tripoli e a Bengasi, l'estremo tentativo di Bruxelles di trovare un margine di dialogo tra le parti. L'Alto rappresentante degli Affari esteri europei Joseph Borrell guiderà, insieme con l'Italia rappresentata da Luigi Di Maio, i ministri degli Esteri di Francia, Germania e Inghilterra, che tenteranno di convincere Fayez al Serraj e Khalifa Haftar a mettere fine al conflitto. Una tregua vera in vista della Conferenza di Berlino che continua a non avere una data certa.

L'INCONTRO

Il giorno dopo la missione della Ue, invece, a Istanbul si svolgerà l'atteso bilaterale tra Recep Tayyip Erdogan che appoggia il governo di Tripoli, e Vladimir Putin che, anche se non ufficialmente, sostiene il leader della Cirenaica. L'occasione è l'inaugurazione del gasdotto TurkStream per trasportare gas russo in Europa tramite la Turchia. I due leader discuteranno anche della questione libica e di quella siriana. E un loro accordo, così come avvenuto in Siria, potrebbe aprire la strada a un nuovo scenario nel paese africano, con nuovi protagonisti e nuovi governi. Anche se tutto questo potrebbe voler dire l'Europa sempre più al margine. E L'Italia, sebbene presente, senza più un ruolo determinante. Per questa ragione la Farnesina continua a mediare affinché l'America prenda una posizione netta, cosa che finora ha preferito non fare.

Dopo la visita in Libia delle scorse settimane Di Maio ha chiamato il segretario di Stato Mike Pompeo, e sembra aver trovato pieno appoggio alle iniziative europee. Più una delega ad agire che non un impegno concreto. Ieri, però, qualcosa di nuovo è successa: Donald Trump ha telefonato a Erdogan per chiedergli di evitare una escalation nel conflitto, visto che un intervento militare renderebbe la questione ancora più complicata.

MERCENARI SPARITI

La verità è che, al momento, in assenza di un vero dietrofront di Haftar, difficilmente si arriverà a una soluzione. Anche se qualcosa negli equilibri potrebbe essere cambiata: il portavoce del Governo di accordo nazionale (Gna), di Tripoli, Mustafa al Mujahie, ha rivelato il ritiro dei mercenari russi della compagnia Wagner dalle prime linee del fronte a Tripoli. «Non li vediamo da due giorni», ha dichiarato. Parlando ai media libici, l'ufficiale ha spiegato che «le forze del Gna non sanno le ragioni dietro il presunto ritiro dei mercenari russi dai fronti di combattimento». «Non sappiamo - ha osservato - se si tratta di una mossa legata a motivi di organizzazione dei loro ranghi o di un totale ritiro».

