Pugno al baby rugbista, Daspo al papà

IL CASOPADOVA Ha colpito con un pugno un giovane avversario del figlio. Le riprese delle telecamere, visionate dalla Digos, l'hanno incastrato, tanto che il questore di Padova Paolo Fassari ha emesso nei suoi confronti un Daspo che bandisce il papà ultras dagli stadi per due anni. L'uomo, un 41enne di Mogliano, in provincia di Treviso, non potrà più vedere le partite del figlio, né quelle della squadra maggiore o della nazionale. Il calcio questa volta non c'entra nulla: teatro del parapiglia incriminato è stato un campo da rugby. Un...