IL CASO

ROMA Il fronte governista M5S si ribella. La strategia dei vertici per le Regionali è diventata terreno di scontro, la critica ricorrente è che così «ci si fa solo del male». «Gli accordi spot dice un esponente pentastellato del governo - non servono a nulla. E' assurdo chiudere in Liguria con il Pd e andare divisi in altre regioni. La via di mezzo è inutile». Ieri il capo politico Crimi ha ribadito il no ai dem in Puglia. «Si va da soli, non ci sono i presupposti».

LE POSIZIONI

Ma il Movimento è sempre più diviso. Da un lato c'è l'ala di Di Maio che ha sposato una tesi condivisa da molti parlamentari: «Bisogna ascoltare le esigenze del territorio. Non ci sono le condizioni per un'intesa». Ma nell'esecutivo la pensano in modo diverso. Ieri ci ha messo la faccia il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Turco, uomo considerato molto vicino a Conte, sposando la tesi del sì all'alleanza. Non è un mistero che il premier vorrebbe una convergenza, vive la separazione come una sconfitta personale. I contiani ritengono la scelta dei vertici come un modo di frenare il capo dell'esecutivo, una manovra per chiudere la porta all'ipotesi che l'inquilino di palazzo Chigi possa prendersi il Movimento. Nel M5S c'è poi l'altro versante che vorrebbe dare una prospettiva all'accordo rosso-giallo al governo. La pensano così diversi ministri e sottosegretari. L'exit strategy suggerita è quella di far sì che alcuni temi come la riconversione dell'ex Ilva siano affidati aM5S, che si possa fare una trattativa su un numero di consiglieri e sulle deleghe. Non è un patto di desistenza ma «perlomeno si potrebbe osserva un big grillino provare una strada diversa. Finora siamo stati all'opposizione in Puglia e cosa ci abbiamo guadagnato? Solo la possibilità di andare sotto il 10% e non contare mai».

Perché il rischio è che le elezioni regionali siano sinonimo di sconfitta. Ecco il motivo per cui molti esponenti di primo piano del Movimento stanno pensando a un diversivo. Ovvero di scendere in campo in vista del 20 e 21 settembre ma solo per fare una campagna per il sì al referendum sul taglio dei parlamentari. Lo scenario è stato quasi metabolizzato: la mossa prevista è che ad ottobre Crimi, nell'eventualità di un tracollo M5s alle urne, possa nominare un comitato di garanti, allargato, non un semplice direttorio. Congelando anche la kermesse degli Stati generali che rischierebbe di tramutarsi in una lotta di correnti, senza una discussione sull'organizzazione. Si tratterebbe di un'operazione di rifondazione.

Sarà pure vero il premier Conte, i vertici M5S e Pd lo ripetono da diverso tempo che le prossime elezioni non sono un banco per la tenuta del governo, perché la partita è un'altra, ovvero quella dell'utilizzo dei fondi che arriveranno dall'Europa. Ma la preoccupazione nella maggioranza c'è. Con il Pd che fa affidamento sui sondaggi positivi e funge da spettatore delle fibrillazioni interne a M5s. «Gli accordi vanno fatti alla luce del sole ma non si capisce perché possiamo governare insieme e andare separati in Puglia e nelle Marche», il refrain.

In realtà in quest'ultima regione ancora margini di azione ci sono. Il tema potrebbe essere affrontato anche nella due giorni del Villaggio Rousseau, in versione online, organizzata da Casaleggio. Ma proprio contro quest'ultimo che monta la rabbia di deputati e senatori. «Non si comprende perché la protesta sotto traccia debba ancora dettare l'agenda. E' solo un colpo di coda». Perché all'orizzonte si profila una decisione netta dei parlamentari: il no al versamento della quota da destinare alla piattaforma web.

Emilio Pucci

