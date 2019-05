Pugile ucciso dalla figlia un addio tra gli applausi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FUNERALEROMA Padre-padrone, violento in famiglia ma anche benvoluto fuori. Lunghi applausi, urla «sei un grande» e chiesa piena ieri pomeriggio a Monterotondo per i funerali di Lorenzo Sciacquatori, il 41enne ex pugile ucciso domenica dalla figlia dopo l'ennesima aggressione in famiglia. Un intero quartiere, quello di Monterotondo Scalo, ha voluto dargli l'ultimo saluto. In prima fila i parenti, tra cui le due sorelle di Lorenzo, mentre non c'erano la figlia Deborah e Antonia, compagna di una vita. La 19enne martedì scorso è tornata...