Stressati, depressi, impauriti, insonni: ci si sente così dopo quasi un anno di Covid. È la psicopandemia, da combattere con la stessa energia con cui si affronta il coronavirus, avvertono psichiatri e psicologi. Un trauma, un virus dell'ansia che lascerà il segno se non ci si dedica alla cura della psiche. Uscire dall'isolamento emotivo, è il primo dei consigli degli esperti. Bambini e adolescenti risentono in particolar modo di questa vita blindata e sospesa: hanno meno malanni per via della mascherina ma soffrono di più di solitudine e ansia. Sono alcuni dei temi affrontati in MoltoSalute, il magazine domani in edicola con i quotidiani del gruppo Caltagirone Editore (Il Messaggero, Il Mattino, Il Gazzettino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia) e sui siti web di ogni testata.

Di vaccini anti-Covid parla in un'intervista il virologo Robert Gallo, lo scopritore dell'Hiv: «L'immunità durerà circa sei mesi». Per chi soffre di mal di schiena una buona notizia: arriva una nuova terapia con anticorpo monoclonale, il Tanezumab. E sempre a proposito di ossa, Loretta Goggi invita le ragazze a fare controlli per prevenire l'osteoporosi. Occhio alla glicemia, potrebbe essere questa la causa del calo del desiderio. E poi i consigli per affrontare il mal d'inverno, per proteggere la pelle, e godersi le dolcezze del Natale senza esagerare con gli zuccheri.

