Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA GIORNATAROMA Il livello di tensione durante i cortei di protesta contro il Green pass resta alto, soprattutto per il rischio contagio e per i numeri dei ricoveri in aumento. I manifestanti hanno cercato di fomentare disordini in piazza, oltre che a Trieste, soprattutto a Milano e Torino, ma sono stati fermati dalle forze dell'ordine. Hanno sfilato in tutta l'Italia, senza grande affluenza, accalcandosi nelle strade.A Milano i manifestanti...