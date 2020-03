Provincia di Padova

Padova437

Abano Terme28

Agna5

Albignasego39

Anguillara Veneta5

Arqua' Petrarca9

Arre11

Arzergrande11

Bagnoli di Sopra4

Baone2

Barbona1

Battaglia Terme13

Boara Pisani2

Borgo Veneto11

Borgoricco30

Bovolenta3

Brugine5

Cadoneghe33

Campo San Martino8

Campodarsego41

Campodoro3

Camposampiero29

Candiana3

Carceri2

Carmignano di Brenta11

Cartura8

Casale di Scodosia20

Casalserugo2

Castelbaldo5

Cervarese Santa Croce15

Cinto Euganeo6

Cittadella44

Codevigo11

Conselve15

Correzzola11

Curtarolo30

Due Carrare11

Este29

Fontaniva9

Galliera Veneta14

Galzignano Terme58

Gazzo Padovano5

Grantorto20

Granze10

Legnaro20

Limena21

Loreggia25

Lozzo Atestino10

Masera' di Padova15

Massanzago18

Megliadino San Vitale9

Merlara78

Mestrino20

Monselice160

Montagnana18

Montegrotto Terme17

Noventa Padovana28

Ospedaletto Euganeo8

Pernumia20

Piacenza d'Adige1

Piazzola Sul Brenta17

Piombino Dese8

Piove di Sacco32

Ponte San Nicolo'22

Pontelongo3

Pozzonovo5

Rovolon16

Rubano17

Saccolongo14

San Giorgio delle Pert.29

San Giorgio in Bosco14

San Martino di Lupari17

San Pietro in Gu3

San Pietro Viminario2

Sant'angelo di P. di S.26

Sant'Elena5

Sant'Urbano2

Santa Giustina in Colle 18

Saonara10

Selvazzano Dentro42

Solesino9

Stanghella3

Teolo13

Terrassa Padovana9

Tombolo8

Torreglia4

Trebaseleghe12

Tribano10

Urbana1

Veggiano5

Vescovana1

Vighizzolo d'Este1

Vigodarzere33

Vigonza33

Villa del Conte24

Villa Estense3

Villafranca Padovana16

Villanova di Camposan.16

Vo'85

Provincia di Treviso

Treviso183

Altivole4

Arcade5

Asolo5

Borso del Grappa6

Breda di Piave20

Caerano di San Marco4

Cappella Maggiore8

Carbonera14

Casale sul Sile83

Casier24

Castelfranco Veneto37

Castello di Godego2

Cessalto6

Chiarano3

Cimadolmo2

Cison di Valmarino3

Codogne'5

Colle Umberto11

Conegliano73

Cordignano36

Cornuda1

Crocetta del Montello3

Farra di Soligo4

Follina2

Fontanelle12

Fonte2

Fregona8

Gaiarine3

Giavera del Montello4

Godega di Sant'urbano15

Gorgo al Monticano5

Istrana10

Loria8

Mansue'6

Mareno di Piave5

Maser1

Maserada sul Piave11

Meduna di Livenza2

Miane5

Mogliano Veneto50

Monastier di Treviso3

Montebelluna43

Morgano3

Moriago della Battaglia2

Motta di Livenza9

Nervesa della Battaglia4

Oderzo34

Ormelle4

Orsago22

Paese31

Pederobba12

Pieve del Grappa2

Pieve di Soligo3

Ponte di Piave5

Ponzano Veneto23

Povegliano4

Preganziol26

Quinto di Treviso21

Refrontolo2

Resana16

Revine Lago2

Riese Pio X11

Roncade23

Salgareda7

San Biagio di Callalta27

San Fior37

San Pietro di Feletto15

San Polo di Piave10

San Vendemiano26

San Zenone degli Ezzelini5

Santa Lucia di Piave14

Sarmede8

Sernaglia della Battaglia6

Silea22

Spresiano8

Susegana14

Tarzo9

Trevignano8

Valdobbiadene13

Vazzola8

Vedelago12

Vidor5

Villorba28

Vittorio Veneto68

Volpago del Montello15

Zenson di Piave1

Zero Branco40

Provincia di Belluno

Belluno58

Agordo11

Alano di Piave18

Alleghe1

Alpago46

Arsie'1

Auronzo di Cadore1

Borca di Cadore3

Borgo Valbelluna14

Calalzo di Cadore5

Canale d'Agordo1

Cesiomaggiore5

Chies d'Alpago7

Cibiana di Cadore2

Colle Santa Lucia2

Comelico Superiore1

Cortina d'Ampezzo45

Danta di Cadore1

Domegge di Cadore4

Falcade1

Feltre26

Fonzaso5

Gosaldo3

La Valle Agordina4

Lamon11

Limana4

Livinallongo del Col di L.3

Longarone1

Lozzo di Cadore2

Pedavena12

Pieve di Cadore4

Ponte nelle Alpi13

Quero Vas6

Rivamonte Agordino1

Rocca Pietore4

San Gregorio nelle Alpi2

San Tomaso Agordino1

San Vito di Cadore5

Santa Giustina19

Santo Stefano di Cadore5

Sedico8

Selva di Cadore1

Seren del Grappa5

Sospirolo3

Soverzene1

Taibon Agordino3

Tambre5

Val di Zoldo2

Vallada Agordina1

Valle di Cadore3

Voltago Agordino4

Zoppe' di Cadore1

Provincia di Vicenza

Vicenza131

Agugliaro4

Alonte1

Altavilla Vicentina33

Altissimo1

Arcugnano9

Arsiero3

Arzignano19

Asiago32

Barbarano Mossano6

Bassano del Grappa88

Bolzano Vicentino3

Breganze6

Brendola1

Brogliano6

Caldogno8

Caltrano4

Calvene1

Camisano Vicentino15

Campiglia dei Berici2

Carre'5

Cartigliano1

Cassola14

Castegnero5

Castelgomberto3

Chiampo8

Chiuppano2

Cogollo del Cengio5

Colceresa6

Cornedo Vicentino19

Costabissara4

Creazzo14

Crespadoro1

Dueville2

Enego1

Fara Vicentino3

Foza7

Gallio19

Gambellara2

Grisignano di Zocco2

Grumolo delle Abbadesse4

Isola Vicentina7

Lastebasse2

Longare3

Lonigo11

Lugo di Vicenza6

Lusiana Conco22

Malo24

Marano Vicentino6

Marostica18

Monte di Malo2

Montebello Vicentino2

Montecchio Maggiore31

Montecchio Precalcino3

Montegalda2

Montegaldella5

Monteviale5

Monticello Conte Otto7

Montorso Vicentino1

Mussolente11

Nogarole Vicentino1

Nove4

Noventa Vicentina10

Orgiano4

Pedemonte19

Pianezze4

Piovene Rocchette6

Poiana Maggiore3

Posina1

Pove del Grappa4

Pozzoleone2

Quinto Vicentino13

Recoaro Terme14

Roana32

Romano d'Ezzelino22

Rosa'17

Rossano Veneto24

Rotzo15

San Pietro Mussolino2

San Vito di Leguzzano2

Sandrigo8

Santorso9

Sarcedo3

Sarego2

Schiavon6

Schio38

Solagna4

Sossano4

Sovizzo29

Tezze sul Brenta12

Thiene23

Torrebelvicino3

Torri di Quartesolo18

Trissino2

Val Liona1

Valbrenta6

Valdagno25

Valdastico6

Valli del Pasubio3

Velo d'Astico13

Villaga3

Villaverla9

Zane'5

Zugliano3

Provincia di Rovigo

Rovigo29

Adria17

Arqua' Polesine1

Badia Polesine5

Bergantino5

Canaro1

Castelmassa6

Ceneselli2

Ceregnano1

Corbola2

Costa di Rovigo2

Crespino1

Ficarolo3

Fiesso Umbertiano1

Frassinelle Polesine8

Fratta Polesine9

Lendinara7

Lusia2

Occhiobello4

Polesella1

Pontecchio Polesine1

Porto Tolle4

Porto Viro4

Rosolina2

Salara2

San Bellino1

Stienta1

Taglio di Po1

Trecenta1

Villadose1

Provincia di Venezia

Venezia366

Annone Veneto2

Campagna Lupia8

Campolongo Maggiore6

Camponogara7

Caorle3

Cavallino-Treporti8

Cavarzere4

Ceggia2

Chioggia84

Cinto Caomaggiore2

Concordia Sagittaria9

Dolo12

Eraclea16

Fiesso d'Artico8

Fossalta di Piave2

Fossalta di Portogruaro19

Fosso'3

Gruaro10

Jesolo22

Marcon44

Martellago37

Meolo9

Mira27

Mirano30

Musile di Piave6

Noale13

Noventa di Piave7

Pianiga13

Portogruaro44

Pramaggiore5

Quarto d'Altino10

Salzano13

San Dona' di Piave95

San Michele al Tagliam.10

Santa Maria di Sala17

Santo Stino di Livenza14

Scorze'31

Spinea28

Stra7

Teglio Veneto4

Torre di Mosto4

Vigonovo5

Provincia di Verona

Verona633

Affi1

Albaredo d'Adige2

Angiari5

Arcole5

Badia Calavena2

Bardolino21

Belfiore2

Bonavigo1

Boschi Sant'Anna4

Bosco Chiesanuova14

Bovolone32

Brentino Belluno2

Brenzone sul Garda2

Bussolengo72

Buttapietra4

Caldiero11

Caprino Veronese18

Casaleone10

Castagnaro5

Castel d'Azzano21

Castelnuovo del Garda31

Cavaion Veronese27

Cazzano di Tramigna3

Cerea18

Cerro Veronese3

Cologna Veneta8

Colognola ai Colli14

Concamarise1

Dolce'4

Erbe'2

Erbezzo1

Ferrara di Monte Baldo1

Fumane9

Garda5

Gazzo Veronese6

Grezzana13

Illasi7

Isola della Scala15

Isola Rizza1

Lavagno10

Lazise37

Legnago51

Malcesine2

Marano di Valpolicella7

Mezzane di Sotto8

Minerbe5

Montecchia di Crosara1

Monteforte d'Alpone6

Mozzecane15

Negrar di Valpolicella58

Nogara9

Nogarole Rocca3

Oppeano19

Palu'1

Pastrengo8

Pescantina41

Peschiera del Garda28

Povegliano Veronese8

Pressana2

Rivoli Veronese11

Ronca'5

Ronco all'Adige9

Roverchiara3

Rovere' Veronese5

San Bonifacio22

San Giovanni Ilarione1

San Giovanni Lupatoto60

San Martino B. Albergo24

San Pietro di Morubio2

San Pietro in Cariano37

San Zeno di Montagna3

Sanguinetto4

Sant'Ambrogio di Valp.24

Sant'anna d'Alfaedo11

Selva di Progno1

Soave7

Sommacampagna29

Sona40

Sorga'3

Terrazzo3

Torri del Benaco6

Tregnago9

Trevenzuolo2

Valeggio sul Mincio34

Velo Veronese2

Veronella3

Vigasio4

Villa Bartolomea56

Villafranca di Verona76

Zevio13

Zimella11

