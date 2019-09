Prove di parata per 90mila persone: chiuso tutto il centro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PECHINO Il centro di Pechino è rimasto bloccato nelle prime ore di ieri per le prove notturne della parata militare che l'Esercito di liberazione popolare terrà l'1 ottobre per i 70 anni della nascita della Repubblica popolare.La Chang'an Avenue («la via della Pace eterna»), che porta sul lato settentrionale di piazza Tiananmen tagliandolo da est a ovest, è rimasta chiusa al traffico per poco più di 10 chilometri al fine di consentire alle truppe di sfilare nel cuore simbolico del potere cinese, dove Mao Zedong nel 1949 proclamò la...