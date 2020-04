IL PROTOCOLLO

ROMA «L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi al Covid 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità rilasciate dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza». Governo e parti sociali hanno aggiornato il protocollo di regolazione delle misure di contrasto e contenimento della pandemia, alla luce delle risultanze della commissione Colao per favorire la fase 2. Le modifiche riguardano anche il tono imperativo di alcune condotte che 40 giorni fa furono concepite come auspicabili.

Due giorni fa durante l'incontro, sempre da remoto, fra la ministra del lavoro Nunzia Catalfo e le parti sociali, sono stati apportati gli aggiustamenti al testo del 14 marzo, sempre nell'ottica di maggiore tutela e sicurezza del posto di lavoro con la riapertura graduale delle fabbriche tra una decina di giorni. «Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle zone rosse, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione», si legge nel capitolo sulle modalità di ingresso in fabbrica.

LA SANIFICAZIONE

Le ulteriori misure di protezione dal virus vogliono regolare tutte le situazioni che erano rimaste insolute, come la disciplina di accesso dei fornitori terzi. «In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (come manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone Covid-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti». Inoltre «nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di Covid-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020».

I singoli dovranno accrescere le precauzioni igienico-sanitarie. «I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili».

Sul fronte dei dispositivi di protezioni individuali, che rappresentano la terza precondizione, posta dalla Commissione Colao nelle verifiche quotidiane sul grado di diffusione del virus, per mantenere aperte le attività, sono state previste alcune novità.

LE MASCHERINE

Il nuovo protocollo infatti prescrive: «Nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)».

Lo smart working viene rafforzato come soluzione da preferire, nei limiti del possibile. «Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro». Vitale «il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro». Come suggerito dall'Inail, «i lavoratori che possono lavorare da soli, potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni». In ambienti con più lavoratori ci può essere «il riposizionamento delle postazioni distanziate tra loro». Si possono ridefinire «orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea con flessibilità di orari». È essenziale «evitare aggregazioni sociali in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa favorendo l'uso del mezzo privato». Infine alla ripresa delle attività sarà coinvolto il medico competente «per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità anche in relazione all'età».

