PROTEZIONI

MONSELICE «Dovete mettervi la mascherina, è importante». Sono le dieci di sera, l'ospedale di Schiavonia è blindato, nessuno può uscire, sono ammessi solo i medici di guardia e le infermiere del turno di notte. Ma se non hanno la mascherina non possono varcare la porta. Nicola Dell'Acqua, direttore del settore Ambiente della Regione Veneto da cui dipende anche la Protezione civile, è in sopralluogo tecnico: con il dirigente Luca Soppelsa deve dare disposizioni per il montaggio del campo tendato, il posto in cui i dipendenti dell'Ulss 6 Euganea e i parenti dei pazienti rimasti intrappolati dopo la chiusura dell'ospedale dovranno scontare la quarantena se i loro tamponi risulteranno negativi. Ma la preoccupazione di Dell'Acqua prima che arrivino gli operai a fissare i paletti è che tutti siano protetti. Carabinieri, uomini della Protezione civile, anche i giornalisti arrivati a Schiavonia per raccontare questa nuova emergenza devono avere la mascherina. Tutti con la bocca e il naso bendati. E mascherine di ogni tipo. Con il filtro azzurro, con l'elastico, con i lacci da far passare sopra le orecchie perché sennò si sfilano, mentre i miopi si ritrovano con le lenti appannate. I carabinieri hanno una piccola scorta di mascherine basiche, mentre per i medici di turno che devono entrare in ospedale ci sono quelle più professionali. Pare di stare sul set di un film. Solo che questa non è finzione.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

