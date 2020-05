Proteste, in qualche caso anche spintoni, carabinieri chiamati a sedare gli animi. Il caos trasporti in laguna, per la fase 2, si è fatto sentire in mattinata nelle ore di punta. Tra Venezia, Mestre e Cavallino-Treporti problemi di affollamento per salire sui vaporetti, sul tram e su alcune linee di autobus a causa del contingentamento dei posti a bordo. Troppo pochi i mezzi messi a disposizione dei pendolari per far fronte alla richiesta di chi per lavoro è uscito di casa dopo i mesi di clausura forzata.

Una scelta, spiegata dal direttore generale del gruppo Avm/Actv Giovanni Seno dovuta a costi e capienza massima, ma su cui è già pronto qualche minimo correttivo, per quanto possibile. In laguna a farla da padrone sono stati gli insulti verso gli equipaggi che, non potendo far altro, si sono limitati a far rispettare le regole a loro date, cioè massimo 55 persone nei vaporetti, una decina in meno sui motoscafi. A Punta Sabbioni invece ha colpito l'immagine che ritraeva i cento passeggeri pronti a correre, stretti l'uno all'altro, per non perdere il collegamento acqueo per Venezia. Alle 6.55 però, nonostante l'affollamento, tutti sono stati imbarcati.

L'insofferenza e il timore di dover attendere dai venti minuti all'ora per montare sulle barche ha fatto infuriare i passeggeri, al punto che alla Palanca, nell'isola della Giudecca, si è giunti persino all'aggressione. Un uomo, al rifiuto della marinaia nel farlo salire, l'ha spintonata via entrando con la forza. Tante le segnalazioni piovute dai cittadini, in più occasioni le persone sono state costrette a rimanere a terra per almeno venti minuti, ma i casi più gravi riguardavano l'utenza interessata a raggiungere l'ospedale. La frequenza della circolare 5.1 e 5.2 è di una all'ora, il che ha fatto sì che alcuni piloti fossero costretti a lasciare a terra gente nelle fermate di Cannaregio, contribuendo al malumore. Fortunatamente, c'è stato però spazio anche per gesti di solidarietà, come il giovane che ha ceduto il posto alla donna in lacrime che rischiava di non raggiungere il funerale della nonna. Sul motoscafo che dal Lido portava a Venezia, sempre in mattinata, sono dovuti intervenire i carabinieri per calmare le proteste di una passeggera.

TERRAFERMA

Nella terraferma veneziana tram e bus sono stati presi d'assalto anche in questo caso principalmente nelle fasce orarie pendolari, tanto che l'azienda per oggi ha deciso di aggiungere una corsa del tram, oltre ad alcuni bus di sostegno. A rimanere vuoti erano invece i parcheggi scambiatori: la scelta di creare navette non ha ancora convinto i cittadini, che hanno preferito riversarsi direttamente sulle corse abituali, portandoli quasi al collasso. I tram hanno anche generato un disservizio poiché le porte si aprono contemporaneamente, rendendo impossibile gestire discesa e salita come invece accade sul bus. Anche se poi pure gli autobus hanno dovuto fare i conti con il sovraffollamento, sebbene in forma minore rispetto al mezzo su rotaia. L'Actv, attraverso il direttore generale Seno, ha fatto però sapere che per ora la situazione potrà cambiare di poco. La mancanza di iniezioni di liquidità da parte del Governo non consente azzardi in fase di programmazione e il rischio di mangiarsi tutto il fieno in cascina farebbe sì che a fine anno si arriverebbe a non poter pagare il gasolio per muovere i mezzi. Oltre a questo, il limite riguarda anche la capienza fisica degli hub: se prima tra le 7 e le 8 del mattino transitavano 122 mezzi sul ponte della Libertà, oggi, a causa del distanziamento sociale e dell'effetto droplet, si renderebbero necessarie 370 corse. Impossibili da stipare a piazzale Roma.

Tomaso Borzomì

