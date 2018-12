Proteste, falli e scorrettezze Sospesa la partita dei migranti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CURIOSITÀROVIGO Tre fischi e tutti sotto la doccia al minuto 15 della ripresa. Porto Alegre-Amatori Lendinara, recupero della seconda giornata del girone A di calcio a 11 Uisp: l'arbitro Roberto Sottovia decide di sospendere il gioco perché non reggevano più i presupposti per continuare a giocare. Di fronte ci sono due squadre amatoriali con quella di casa formata da ragazzi richiedenti asilo, alloggiati all'Ostello Canalbianco di Arquà Polesine. Lunedì sera in tribuna a Bosaro, campo di casa del Porto Alegre, campeggiava uno...