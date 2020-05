VERONA Protesta delle autoscuole del Veneto, ieri mattina, davanti alla motorizzazione di Verona. Le autoscuole di Verona, Vicenza, Rovigo e Padova hanno manifestato per protestare contro «i gravi ritardi e le fantasiose modalità di svolgimento degli esami sia di teoria che di guida: sembra che in questi quasi tre mesi di fermo, solo le attività imprenditoriali si siano preparate al rientro lavorativo» ha detto Benedetto Martorana, coordinatore Veneto Confarca che ha organizzato la mobilitazione. Al centro della protesta dei titolari delle scuole, le linee guida del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a partire dal far espletare gli esami teorici per le patenti all'interno delle Motorizzazioni civili e non nelle sedi delle scuole guida. Titolari e istruttori hanno criticato le nuove regole emanate per l'esame di guida, che prevedono un sensibile prolungamento della durata per gli interventi di sanificazione «che ricadono interamente sulle autoscuole e finiranno per ripercuotersi sui clienti, per non parlare di altre follie come l'assenza dell'esaminatore a bordo dei camion durante la prova pratica» ha spiegato Martorano. Una modalità giudicata inapplicabile e per questo il portavoce di Confarca conclude: «Chiediamo inoltre che anche la Motorizzazione si attivi con l'installazione dei divisori in plexiglass nelle aule per gli esami di teoria. Questi ritardi sono inaccettabili».

