Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MANIFESTAZIONEVENEZIA Il loro capo è imprigionato da quattro mesi in Sudan e la loro azienda rischia di chiudere. I dipendenti della ZennaroTrafo di Marghera, la ditta di Marco Zennaro, l'imprenditore veneziano detenuto a Khartoum dal 1. aprile, di rimanere con le mani in mano non ci pensano nemmeno. Ieri hanno preso i loro striscioni e sono saliti su un treno, direzione Roma. Si sono piazzati davanti alla Farnesina, sede del Ministero...