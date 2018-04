Prostituzione, a Cremona chiusi tutti i centri massaggi cinesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOCREMONA Lo spettacolo che si è presentato agli agenti della Questura di Cremona durante il blitz è stato definito «inquietante». Non solo per l'esercizio della prostituzione che si praticava nei centri di massaggi cinesi - dei quali nella città lombarda non ne rimane aperto uno solo -, ma anche per le condizioni in cui si trovavano i locali: situazioni igieniche gravemente compromesse, sporcizia nei depositi, con frigoriferi colmi di cibo marcio.Per la prima volta in Italia gli investigatori hanno deciso di perseguire i locali...