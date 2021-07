Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOTREVISO Guerra delle bollicine: la Croazia ci riprova, e chiede all'UE di pronunciarsi in merito alla menzione tradizionale Prosek. «Ogni tanto ci riprovano - prende immediatamente posizione il governatore Zaia - come un vecchio tormentone. Ma il Prosecco ha una sua identità che non può essere assolutamente confusa. È scandaloso che l'Europa consenta di dare corso a simili procedure: non si tratta soltanto di scongiurare la...