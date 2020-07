IL FOCUS

ROMA Ci sono 13 Paesi dai quali non si può raggiungere l'Italia a causa della diffusione del coronavirus e della debolezza del sistema sanitario locale. L'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, è scaduta ieri, ma c'è stata una proroga che terminerà il 31 luglio, vale a dire quando scadrà la copertura dello stato di emergenza, in attesa del suo prolungamento. Le valutazioni, però, sono ancora in corso e la lista potrebbe allungarsi. In Italia almeno la metà dei nuovi casi positivi registrati ogni giorno sono di importazione (cittadini arrivati dall'estero o comunque collegati a positivi venuti da oltre confine). Ci sono almeno tre altre aree che rischiano il blocco totale. I sorvegliati speciali sono Pakistan e India, grandi nazioni in cui i casi positivi sono rispettivamente 253mila e 906mila. Da questi Paesi sono arrivati numerosi nuovi positivi individuati nel Lazio. Ma c'è altro.

A preoccupare, soprattutto nelle regioni del Nord-Est, è la situazione sempre più complicata dei Paesi balcanici, in particolare della Serbia, che con poco più degli abitanti del Lazio ha già quasi 20mila casi totali. Da non sottovalutare: anche l'Unione europea è intervenuta rivedendo un'altra lista, quella dei 15 paesi meritevoli, da cui si può partire per entrare nella Ue senza finire in quarantena per due settimane. Nella prima versione c'erano anche Serbia e Montenegro, che ieri però sono stati rimossi. Va sempre ricordato che per l'Italia la lista dei 15 meritevoli, ora divenuti 13, non vale, perché continuiamo a chiedere l'isolamento per due settimane all'arrivo. Sono Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia, Uruguay e Cina.

DIFFERENZE

Che differenza c'è con la lista dei 13? Per queste ultime nazioni c'è un divieto totale: non si può arrivare in Italia per nessun motivo, neppure per ragioni legate al lavoro, alla residenza, a ricongiungimento familiare. Ricordiamole: oltre al Bangladesh, serbatoio principale di casi positivi con centinaia di immigrati tornati in Italia e risultati infetti, ci sono Armenia, Bahrein, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù e Repubblica Dominicana. Spiegano dal Ministero della Salute: «Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria sono sospesi anche i voli diretti e indiretti da e per i Paesi indicati nell'Ordinanza».

Bene, ma come mai, malgrado l'emergenza dei casi importati abbia rappresentato una delle ragioni per cui in Italia non ci siamo avvicinati al traguardo di zero casi positivi, la lista non è stata ampliata? Formalmente, al ministero della Salute, in particolare al Dipartimento prevenzione guidato dal professor Gianni Rezza, si sta svolgendo una valutazione che va oltre al semplice dato dei casi positivi rapportato al numero degli abitanti. Si tiene in considerazione anche la validità del sistema sanitario, le garanzie fornite sul fatto che chi sale su un aereo in quel Paese, non abbia già i sintomi del coronavirus, come già ripetutamente successo, ad esempio, con gli immigrati che tornavano dal Bangladesh. Nella pratica ci sono anche motivazioni di opportunità geopolitica ed economica. Basti pensare che in uno degli ultimi voli in cui sono stati effettuati i tamponi molecolari all'arrivo, si è scoperto che 5 pakistani sui 40 a bordo erano positivi ed avevano la febbre, dunque è molto probabile che siano partiti già con i sintomi. Eppure, il blocco totale non è scattato. Dal Bangladesh non si può arrivare, dal Pakistan sì. Discorso ancora più scivoloso quello dei Balcani, che preoccupa molto nel Nord-Est, tanto che qualche giorno fa Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli-Venezia Giulia, aveva messo in guardia sui focolai causati da cittadini provenienti da quell'area. I controlli sono anche più complicati: se in aeroporto puoi organizzare un filtro, per controllare bus o auto private che passano la frontiera il sistema è più fragile.

Infine, dalla lista restano fuori gli Usa, vero epicentro attualmente dell'epidemia. Anche qui: qualsiasi decisione, magari limitata alle aree più colpite degli Stati Uniti, avrebbe un impatto diplomatico molto rumoroso. Tenendo sempre conto, comunque, che dagli Usa non si può venire in Italia come turisti, ma solo per una serie di limitate motivazioni e con l'obbligo di quarantena all'arrivo.

Mauro Evangelisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA