LA TRATTATIVA

ROMA «Un atto dovuto». Tutti i ministri due giorni fa hanno recepito il discorso del premier Conte. La proroga dello stato di emergenza fino al 31 ottobre arriverà con una delibera del Cdm e servirà non solo per motivi tecnici. Sarà necessaria per permettere alla Protezione civile di continuare a muovere la macchina, per consentire al commissario straordinario Arcuri di poter lavorare e mettere in sicurezza le scuole. Ma anche per riconfermare quegli strumenti anti-Covid come il distanziamento sociale e l'uso della mascherina. Il presidente del Consiglio martedì al Senato e mercoledì alla Camera farà un discorso netto, illustrato nell'ultimo Cdm agli esponenti dell'esecutivo. Elencherà tutte le misure a rischio nel caso di uno stop del Parlamento.

L'ULTIMA PAROLA

La premessa è che saranno deputati e senatori ad avere l'ultima parola ma la conclusione è che senza quella proroga che permette di agire in deroga «crolla tutto il sistema». «E' il momento della responsabilità e non della propaganda, gridare al liberi tutti non porta più voti. I cittadini vogliono sicurezza», il suo ragionamento.

Nelle risoluzioni che seguiranno le comunicazioni di Conte il centrodestra, con toni differenti, rimarcherà la propria contrarietà. Salvini è già sulle barricate: «Sono nemici dell'Italia». Nel merito dicono no anche FdI e FI, anche se Berlusconi ai suoi ha chiesto prudenza. Ma i distinguo arriveranno anche dalla maggioranza. Perché molti mal di pancia nei gruppi parlamentari rosso-gialli sono legati allo strumento che il premier vuole utilizzare. La tesi è che era preferibile un decreto da convertire, la strategia è circoscrivere il mandato del premier. La forza che si smarcherà di meno sarà M5s mentre Iv chiederà «provvedimenti mirati» e che aprano «alla vera emergenza del Paese che è quella economica».

Zingaretti copre Conte sulla linea del riogre, ma sarà soprattutto il gruppo Pd a mettere paletti. Chiedendo che vengano definite le competenze, rimarcando la differente situazione rispetto al marzo scorso, invitando il premier a spiegare come intende legittimare dal punto di vista giuridico la proroga. «Bisogna capire che siamo in un'altra fase», osserva il dem Borghi mentre il costituzionalista Ceccanti mira a «limiti e controlli», chiede «la convocazione in via permanente delle Commissioni parlamentari» affinché siano le Camere a definire il perimetro d'intervento. Insomma il sì alla proroga appare scontato nei numeri ma l'orientamento dei rosso-gialli è quello di non lasciare più una delega in bianco al presidente del Consiglio.

«Il Parlamento il refrain generale non può essere più la buca delle lettere». E' un malessere diffuso, un'onda che arriva dalla fase due dell'emergenza sanitaria. «Il rifiuto del Dpcm», la definisce un big renziano. Eppure il senatore di Scandicci non si mette di traverso, la ministra Bellanova in Cdm si è limitata a chiedere la valutazione epidemiologica.

I TEMPI

Il fronte dei rigoristi nel governo - il «Covid ancora c'è», la tesi - considera surreale, una discussione da salotto, il dibattito sul prolungamento dello stato di emergenza. Sarà fino ad ottobre ma ci si prepara ad allungarlo fino a dicembre, considerato che il comitato scientifico resterà attivo fino a fine anno. «C'è bisogno di rispettare tutta una serie di norme e di regole», dice Speranza. E Boccia, un altro ministro in prima linea, ha sottolineato in Cdm come «la ricostruzione post-Covid» passi proprio attraverso questa proroga senza prevedere al momento limitazioni di libertà individuale.

Una parte della maggioranza vorrebbe che sia Speranza ad emanare ordinanze, nulla di più. L'unico governatore ad opporsi è il lombardo Fontana. «La proroga serve proprio alle regioni, agli enti locali e alle amministrazioni», osserva un altro ministro. Di altra natura il j'accuse di De Luca: «Siamo già in ritardo. Se il clima del Paese rimane di totale rilassamento e deresponsabilizzazione non arriviamo neanche a settembre».

Emilio Pucci

