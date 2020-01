Proporzionale, l'intesa già scricchiola E il Pd adesso rilancia il cancellierato

IL RETROSCENA

ROMA Ora che è passata la Grande Paura. Adesso che la Consulta ha bocciato il referendum leghista per il maggioritario, già comincia a scricchiolare l'accordo di maggioranza per il proporzionale con sbarramento al 5%. E Nicola Zingaretti, per rispondere a chi l'accusa come Matteo Salvini e Giorgia Meloni di favorire l'ingovernabilità, lancia la proposta del cancellierato: una legge costituzionale con la sfiducia costruttiva e la preminenza del presidente del Consiglio sui ministri.

Ma andiamo con ordine. Il nodo che divide i rosso-gialli è la soglia di sbarramento al 5%. Non piace a Liberi e uguali (Leu). E anche se Matteo Renzi continua a ripetere di non temere questa soglia («supereremo il 10%»), Italia Viva è sospettata di lavorare nell'ombra per scendere al 4%. Esattamente come Forza Italia che, comunque, vorrebbe inserire una piccola quota di maggioritario per non perdere «l'aggancio coalizionale». Traduzione: riuscire a tenere agganciato Salvini in un'ottica di coalizione per poter incassare una manciata di collegi sicuri.

«In maggioranza sul proporzionale con sbarramento al 5% non c'è accordo», dice Federico Fornaro, capogruppo di Leu, «e questo è dimostrato dal fatto che la proposta di riforma è stata presentata dal presidente della commissione Affari costituzionali e non dai capigruppo della maggioranza». Tant'è che Roberto Calderoli, mefistofelico stratega della Lega in materia elettorale e costituzionale, già affila le armi: «Quella porcheria non passerà mai. Nei prossimi mesi si voteranno la riforma alla Camera, ma appena arriva in Senato si arenerà tutto. Non hanno i numeri: Leu e Italia Viva uno sbarramento al 5% non lo voteranno mai. Dunque se cercano di produrre un aborto, l'aborto non passerà».

A PASSO LENTO

Non è un caso che Calderoli parli di mesi. Ora che è passato il pericolo del referendum per il maggioritario, Pd e 5Stelle non hanno alcuna fretta. Tant'è che la nuova legge elettorale è destinata ad andare avanti adagio e il sì della Camera arriverà «in tarda primavera», come dice una fonte del Nazareno. Poi i rosso-gialli dovranno affrontare il Vietnam del Senato dove hanno numeri davvero risicati.

In questa situazione Zingaretti, pressato da Andrea Orlando e da una parte consistente del Pd, nelle ultime ore ha messo a fuoco un «antidoto contro l'ingovernabilità» che potrebbe essere il frutto avvelenato del ritorno al proporzionale. Si tratta di un progetto ambizioso, che necessita di una legge costituzionale (quattro votazioni tra Camera e Senato ed eventuale referendum confermativo), ma che è stato inserito in settembre nel patto di governo con i 5Stelle, quando i dem accettarono il taglio dei parlamentari.

Spiega il senatore Dario Parrini, l'esperto dem in questa materia: «Si tratta di una forma di governo parlamentare razionalizzata come quella vigente in Germania e che compensa il sistema elettorale proporzionale con alcune norme costituzionali dirette a garantire al primo ministro una posizione di forza all'interno del sistema, rimanendo però come nella forma di governo parlamentare, senza quindi arrivare né al presidenzialismo» che chiede Salvini. Proprio ieri il leader leghista ha annunciato una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare

LA RIFORMA PER LA STABILITÀ

Ebbene, i meccanismi costituzionali che tendono a garantire solidità al governo e al primo ministro sono due. Entrambi proposti dal Pd. Il primo: sfiducia costruttiva, cioè il primo ministro è sfiduciabile solo con una mozione che ottiene la maggioranza assoluta del Parlamento in seduta comune e che indica il nome del nuovo primo ministro. Il secondo: preminenza del presidente del Consiglio sui ministri, mentre nella Costituzione il presidente del consiglio è un primus inter pares. «Tale preminenza», spiega Parrini, «si riflette nel fatto che il Parlamento è chiamato a votare non la fiducia al governo, come accade ora, ma direttamente al primo ministro. E che il primo ministro ha il potere di chiedere al capo dello Stato sia la revoca dei singoli ministri che lo scioglimento delle Camere, poteri che oggi il presidente del Consiglio non ha e che il primo ministro tedesco invece possiede». Un'ipotesi che piace alla Lega. Dice Calderoli: «Sono stato io il primo a proporre una legge costituzionale di questo tipo».

Alberto Gentili

