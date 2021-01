IL RILANCIO

ROMA Il Recovery Plan va verso la stretta finale; la versione definitiva del Documento dovrebbe essere consegnata nel pomeriggio alle delegazioni dei partiti in vista dell'esame in Consiglio dei ministri che al momento resta fissato per la giornata di domani, turbolenze politiche permettendo. Inevitabile che aumenti anche il numero delle pagine del documento, che alla fine potrebbero essere circa 120; ma soprattutto lo staff del ministro dell'economia Roberto Gualtieri sta cercando di ritagliare risorse per ulteriori esigenze, anche allargando il perimetro complessivo del piano. Una delle più sentite, riguarda il trasporto pubblico locale. Altre voci che dovrebbero essere rafforzate in queste ultime ore sono quelle relative all'economia circolare, e alla ricerca sull'idrogeno, che fanno sempre parte della macrosezione che punta sulla svolta green. E nello stesso ambito si lavora anche alle tecnologie per la gestione dei rifiuti, strettamente legate proprio al tema dell'economia circolare. Più risorse (si parla di un miliardo) dovrebbero arrivare anche per l'agricoltura. Qui la scelta risponde a una doppia sollecitazione: quella delle associazioni di categoria ma anche quella della ministra Teresa Bellanova, che fa parte della pattuglia governativa di Italia Viva impegnata in queste ore nel duro confronto politico con il presidente Conte.

NODI POLITICI

I nodi politici si aggiungono insomma a quelli tecnici, che a loro volta dipendono dall'esigenza di rispettare l'impostazione voluta dall'Unione europea per l'operazione Next Generation Eu, con percentuali prefissate per i grandi obiettivi come la transizione ecologica e quella verde. Se la nuova versione del piano supererà l'esame dei partiti passerà poi a quello più formale del Consiglio dei ministri. Ci sarà poi lo spazio per il coinvolgimento del Parlamento. Il mese per l'invio a Bruxelles dovrebbe essere febbraio. Il via libera definitivo del Parlamento Ue dovrebbe arrivare l'8 febbraio e proprio ieri Matteo Salvini ha fatto sapere che la Lega non si schiererà a favore già nelle discussioni che sono in calendario questa settimana. Dunque da metà febbraio i vari Paesi Ue dovrebbero perfezionare l'invio.

Sul piano interno, l'accelerazione voluta da Gualtieri per sbloccare il dossier si è concretizzata allargando la dotazione complessiva oltre i 209 miliardi previsti. Un'altra novità è il ricorso a strumenti finanziari che permettano di far scattare un effetto leva.

Luca Cifoni

Rosario Dimito

