Pronto il piano per il traffico sulla A4 Da oggi sarà un crescendo fino a Natale

A4 Holding ha attivato il Piano di gestione delle emergenze invernali per far fronte alle esigenze di sicurezza, determinate sia dal clima rigido che dai volumi di transito, nel periodo compreso fra novembre e marzo sui 235 km della A4 Brescia Padova e della A31 Valdastico e su tangenziali e raccordi esterni. Lo storico dei dati di traffico degli ultimi cinque anni per il mese di dicembre infatti permette ad A4 Holding di ipotizzare, già a partire da oggi per chi proviene da Milano per la festività di Sant'Ambrogio e per l'intero weekend...