IL PROGRAMMA

MILANO Garantire la fornitura di mascherine e camici, mobilitare il sistema per aumentare in poco tempo i posti letto in terapia intensiva, elaborare la catena di comando e provvedere a piattaforme «per il rapido sviluppo di farmaci antivirali antinfluenzali e vaccini pandemici». Ma anche scegliere chi curare se mancano le risorse.

VACCINI E CURE

In piena seconda ondata di contagi, la bozza (ancora informale e suscettibile di modifiche) del nuovo Piano pandemico 2021-2023 elaborata dal Ministero della Salute si basa sugli ultimi undici mesi di lotta al Covid: «Le lezioni apprese», si legge, sono utili «per la messa a punto di piani pandemici influenzali e in prospettiva in risposta ad altri patogeni capaci di causare epidemie/pandemie». Oltre 79 mila vittime dall'inizio del contagio è il terribile prezzo pagato e il nuovo piano indica le azioni da mettere in campo per evitare che il disastro si ripeta. Tra le misure indicate, «garantire la disponibilità di forniture annuali di vaccino contro l'influenza stagionale da fonti nazionali o internazionali». La bozza affronta anche un aspetto doloroso: chi assistere se mancano respiratori e posti in terapia intensiva. Gli operatori sanitari sono «sempre obbligati, anche durante la crisi, a fornire le cure migliori, più appropriate, ragionevolmente possibili. Tuttavia, quando le risorse sono insufficienti rispetto alle necessità, i principi di etica possono consentire di allocare risorse scarse in modo da fornire trattamenti necessari preferenzialmente a quei pazienti che hanno maggiori probabilità di trarne beneficio». Il piano pandemico influenzale «esistente al momento della redazione di questo aggiornamento - si legge inoltre nella bozza - è stato redatto nel 2006 e rimasto vigente negli anni successivi». La Procura di Bergamo sta ancora acquisendo documenti nei vari uffici del ministero della Sanità per capire se l'Italia, a febbraio scorso, disponesse di un piano pandemico aggiornato o se, come è emerso da alcune deposizioni nell'ambito dell'inchiesta, il piano a disposizione a marzo e con data 2017 fosse in realtà un copia-incolla di quello del 2006.

DEPOSIZIONI

La prossima settimana saranno ascoltati cinque dirigenti tecnici, il 20 gennaio i pm raccoglieranno le deposizione di Giuseppe Ruocco, attuale direttore generale a capo della Prevenzione prima di Ranieri Guerra, e altri dirigenti come Claudio D'Amario e Francesco Maraglino. Dopo di che i magistrati decideranno se sentire di nuovo il ministro Roberto Speranza. Ieri intanto il ricercatore dell'Oms Francesco Zambon è stato convocato per chiarimenti, in via riservata, da una commissione dell'Organizzazione. Zambon ribadisce che tutti, all'interno dell'Oms, «erano a conoscenza delle email» inviategli da Guerra (consulente del governo) per ritirare il Rapporto sulla gestione della pandemia in Italia, critico sul nostro Paese. «Chiesi una verifica su tutti i piani pandemici dal 2006 e si trattava di un copia e incolla», ha affermato Zambon. Guerra, da parte sua, replica all'Agi: «Non ho mai avuto la facoltà di prendere iniziative sul Rapporto. In questo caso mi è stato esplicitamente detto dagli autori di non informare il ministro della Salute».

Claudia Guasco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA