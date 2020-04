Aveva già indossato muta, calzari e giubbino. Doveva solo calare il kayak nelle acque del Livenza e cominciare a pagaiare lungo uno dei più suggestivi itinerari naturalistici del Sacilese. Invece ha dovuto fare dietrofront, tornare a Vittorio Veneto con una sanzione da 533,33 euro in tasca. Se pagherà entro i prossimi trenta giorni, lo sportivo avrà diritto a una riduzione e sborserà 373,33 euro per aver violato le misure per il contenimento del coronavirus. La contravvenzione, elevata dai carabinieri di Polcenigo, risale a mercoledì. In via Longone, dove si accede al fiume e al parco di San Floriano, con la scusa di sgranchirsi le gambe o far correre il cane, ultimamente ci sono troppe persone e i carabinieri hanno intensificato la vigilanza. Nel primo pomeriggio i militari hanno notato una Fiat Punto parcheggiata in un prato e un 58enne che stava per calare un kayak nel fiume. «Che cosa fa?». «Vado a fare un giro», è stata la risposta. Ha violato tre confini per arrivare a Polcenigo: comunale, provinciale e regionale. E lo ha fatto in auto, circostanza che ha fatto scattare la sanzione da 533,33 euro.

