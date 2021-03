Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Bruno Vianello, fondatore e presidente di Texa, non ha dubbi: «Dobbiamo vaccinarci tutti e farlo il più presto possibile, solo così il mondo potrà ripartire». E dunque non ha avuto dubbi neppure nel dare la disponibilità a creare un punto di vaccinazione all'interno della sua azienda, leader in Europa nella progettazione e nella produzione di sistemi di diagnostica, 730 addetti nel mondo, di cui 470 in provincia di Treviso. Ha subito...