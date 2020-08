«Abbiamo voluto salvaguardare la salute dei nostri pazienti: siamo pronti a eseguire i test per il coronavirus sugli insegnanti, ma non ci può essere chiesto di farlo nei nostri ambulatori, pur su appuntamento, aumentano il rischio di contagio delle altre persone». Bruno Di Daniel, segretario dello Snami di Treviso, medico di famiglia a Maserada, spiega così la decisione di molti dottori di base, praticamente il 50 per cento, di non dare la loro disponibilità a effettuare gli esami sierologici per il Covid-19 sui docenti all'interno dei propri ambulatori.

IL PROBLEMA

Il nodo è proprio il luogo prescelto. «Il nostro primo obiettivo è stato evitare di mescolare in ambulatorio i pazienti con problemi di salute, anche importanti, con una serie di persone potenzialmente infetti», fa il punto il medico: «Dall'inizio dell'epidemia tutti hanno lavorato per far entrare in ambulatorio solamente le persone che avevano necessità reali. Perché adesso le cose dovrebbero andare diversamente? Se un insegnante poi fosse risultato positivo, avremmo dovuto chiudere l'ambulatorio per 14 giorni. Con tutto ciò che ne consegue per quanto riguarda l'attività. In sostanza abbiamo voluto salvaguardare i nostri pazienti». Questo, di contro, significa che gli stessi medici di famiglia che oggi hanno detto di no sarebbero pronti a eseguire i test sierologici per il Covid-19 in altre strutture. «Proprio così sottolinea il segretario dello Snami di Treviso se le Usl metteranno a disposizione altri locali, diversi dai nostri ambulatori, andremo a fare i test in modo volontario e gratuito».

Nei giorni scorsi l'azienda sanitaria di Treviso ha effettivamente chiesto ai Comuni della provincia di mettere a disposizione locali come palestre e sale polivalenti. Ma ormai il tempo stringe. I test sugli insegnanti, compreso il classico tampone su chi risulta positivo al sierologico, vanno ultimati entro l'avvio del nuovo anno scolastico, fissato per il 14 settembre. Alla fine le strutture dei Comuni serviranno soprattutto per la prossima maxi-campagna per le vaccinazioni contro l'influenza. «Serviranno per le vaccinazioni antinfluenzali proprio per non affollare gli ambulatori dei medici di famiglia. Lo stesso discorso, secondo noi, vale per i test per il coronavirus sugli insegnanti conclude Di Daniel senza contare che il sierologico è essenzialmente un esame epidemiologico. Sono gli specialisti i primi a criticare la sua utilità in questo momento. In più, per quanto riguarda i controlli sui docenti nessuno ci ha mai coinvolto, né a livello locale né a livello nazionale».

Mauro Favaro

