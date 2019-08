«Pronti a fare campagna elettorale se il patto salta ci sono solo le urne»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Noi siamo pronti a tutto». Massimiliano Romeo ha appena finito di dire nell'Aula di palazzo Madama che dopo la mozione sulla Tav del Movimento 5 stelle «ci saranno conseguenze» nel governo. Ora va in vacanza? «Probabilmente saranno romane...», dice uscendo dal Senato.Capogruppo, cosa vuol dire che si apre ora una questione politica con i pentastellati?«Che serve un chiarimento. Non siamo per tirare a campare. In questi due mesi dal voto delle Europee è successo poco. M5S non ha compreso che noi vogliamo portare avanti le riforme e...