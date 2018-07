«Pronti a discutere di tutto ma la legge va approvata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Jacopo Morrone, sottosegretario leghista alla Giustizia, non vede intoppi sulla strada dell'approvazione della legittima difesa. E anche se rivendica l'attenzione che per primo il suo partito ha avuto su questo tema, è convinto che alla fine, con il contributo anche delle opposizioni, si potrà avere una norma «di buon senso» senza colore politico. Lei era in commissione a rappresentare il governo durante l'avvio dell'iter. Aveva percepito questa frenata del M5s? «La legittima difesa è nell'agenda del governo quindi è una priorità, in...