Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL VERDETTOVENEZIA Gli autorizzati ad arrabbiarsi di più sono i bellunesi di Feltre. Per motivi vari e non ufficiali - hanno usato tutti le mascherine e pedissequamente osservato il distanziamento sociale o, magari, è stata semplicemente fortuna - nel distretto di Feltre l'incidenza dei contagi ogni 100mila abitanti è stata la più bassa di tutta la regione del Veneto in quest'ultima settimana: 186,45 contro il limite di 250. Peccato che...