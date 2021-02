IL FOCUS

ROMA Questa sarà la settimana in cui arriveranno più vaccini: 1,2 milioni sommando Moderna, Pfizer e AstraZeneca. Ma siamo ancora lontani dagli obiettivi. E la conferenza delle Regioni, dopo un confronto con i ministri uscenti Speranza e Boccia, ha diffuso un documento che denuncia: «L'integrazione del Piano vaccini anti-Covid presenta alcune criticità e risulta in questa fase di difficile applicazione per la carenza delle dosi di vaccino disponibili e per l'indeterminatezza di alcune indicazioni».

Per accelerare bisogna avere le idee molto chiare sulle categorie da cui partire. E se per Moderna e Pfizer ormai tutte le forze sono concentrate sugli over 80 (4,3 milioni), c'è da sciogliere il nodo di AstraZeneca da somministrare solo agli under 55. Nel corso della conferenza Stato Regioni di ieri, in cui di fatto i ministri Speranza e Boccia hanno parlato per l'ultima volta con i governatore, in attesa dell'insediamento del nuovo Governo, è stato approvato il nuovo piano vaccinale con le modifiche apportate.

BLOCCATA

Tra l'altro, al mattino Speranza aveva bloccato l'esame del piano vaccinale della Lombardia, sottoposto al Comitato tecnico scientifico, proprio perché non era ancora stato presentato, nella versione definitiva, quello nazionale. Alla voce AstraZeneca si richiama la categoria 6 cioè coloro che hanno meno di 55 anni e più di 18. Ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza, lo ha ripetuto: «Potremo iniziare a proteggere chi lavora nelle scuole, nelle università, le forze dell'ordine e le altre categorie esposte».

Il piano in effetti parla di queste categorie (anche forze armate, Polizia di stato, guardia di finanza, capitaneria di porto, vigili del fuoco, polizia municipale) e penitenziari (polizia penitenziaria e detenuti), luoghi di comunità civile e religiosa e altri servizi essenziali. Ma le Regioni sono critiche, chiedono di concentrarsi maggiormente sulla vaccinazione nelle scuole: «Servono chiarimenti, cosa si intende per servizi essenziali?». Per avere gli elenchi di tutti gli insegnanti o i poliziotti (per fare due esempi) under 55 il Mef metterà a disposizione tutti i nomi, ricavandoli dai cedolini degli stipendi. AstraZeneca, tra sabato e ieri ha inviato 530mila dosi, con quelle attese entro la fine di febbraio si arriverà a 1,2. Discorso più complesso per Pfizer e Moderna, destinati ai più anziani.

SCENARIO

Premessa: alcune Regioni si stanno muovendo per acquistare dosi di vaccino autonomamente, «diciamo che stiamo sondando il mercato», conferma l'assessore della Salute dell'Emilia-Romagna, Raffaele Donini. Proprio tra Emilia-Romagna e Veneto c'è una sorta di alleanza per acquistare nuovi vaccini. Detto questo, se a maggio si completerà la protezione degli over 80, si proseguirà poi con le «persone estremamente vulnerabili»: sono oltre 2 milioni e vi rientrano, per fare alcuni esempi, coloro che hanno la fibrosi polmonare idiopatica, diabete di tipo 2, sclerosi multipla, cirrosi epatica, pazienti onco-ematologici e pazienti sottoposti a dialisi. Seguiranno gli anziani tra i 75 e i 79 anni (2,6 milioni), tra i 70 e i 74 (3,3), persone «con aumentato rischio clinico se infettate da Sars-CoV2 a partire dai 16 e fino ai 69 anni (5,8 milioni), infine coloro che hanno tra i 55 e i 69 anni. La tabella distribuita da Arcuri annuncia un incremento dei vaccini: nel primo trimestre 14,5 milioni di dosi; nel secondo 64,5. Si fa il conto su altre 22 milioni di AstraZeneca, ma anche su 7,3 di Johnson&Johnson e 7,3 di Curevac (che però è in ritardo). Ema si pronuncerà su Johnson&Johnson a metà marzo. Essendo prodotto negli Stati Uniti, potrebbe avere come ostacolo il fatto che gli Usa hanno bloccato le esportazioni dei vaccini.

Mauro Evangelisti

