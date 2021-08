Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE DOMANDEROMA La vaccinazione anticovid è sicura, efficace e protegge gli adolescenti dal rischio di ammalarsi. Ma serve anche per evitare che i ragazzi contagino altre persone fragili e non immunizzate. Con la profilassi, inoltre, si impedisce la catena di contagio e la formazione di nuove varianti resistenti ai vaccini tuttora disponibili. Come spiega Paolo Biasci, presidente della Federazione italiana medici pediatri, la vaccinazione è...