IL FOCUS

ROMA Con il vaccino per gli under 55, se il Ministero della Salute accoglierà l'indicazione dell'Aifa, ci saranno le prime iniezioni a personale scolastico, forze dell'ordine e detenuti. Ma il percorso verso la protezione anti Covid degli italiani diviene ancora più complicato.

Doveva essere il game changer, il vaccino che avrebbe cambiato i giochi e accelerato la protezione contro il Covid degli italiani. La realtà è differente dalle speranze: non arriveranno i 16 milioni di dosi nel primo trimestre 2021 inserite inizialmente nel piano vaccinale e neppure gli 8 milioni assicurati in un secondo momento, ma solo 3,4 milioni. Speravamo di completare in tempi rapidissimi, grazie ad AstraZeneca che si va ad aggiungere a Pfizer-BioNTech e Moderna, la vaccinazione degli ultraottantenni, coloro che rischiano di più in caso di infezione, e invece ieri l'Aifa ha suggerito di somministrarlo solo agli under 55. In sintesi: il via libera al vaccino sviluppato dall'Università di Oxford, a cui collaborato anche la Irbm di Pomezia, che si sta già infialando in uno stabilimento ad Anagni, rischia di causare una valanga di problemi perché il piano vaccinale andrà completamente rivisto.

Ieri mattina si è svolto un vertice tra i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza, il commissario Domenico Arcuri, i rappresentanti delle Regioni. La decisione dell'Aifa ancora non era nota, ma in molti si aspettavano il limite suggerito sugli over 55. E più di un presidente o di un assessore alla Sanità lo ha fatto notare: guardate che così rischiamo di proteggere un cinquantenne di un ottantenne a rischio. Il governatore della Liguria, Giovanni Toti: «L'ok di Aifa su AstraZeneca lascia l'amaro in bocca, proteggerà i cinquantenni che hanno rischi di salute molto modesti». Bene, ma come sarà cambiato il piano? Se il Ministero della Salute applicherà alla lettera l'indicazione dell'Aifa, il completamento della fase 1, che comprende operatori sanitari, ospiti e personale delle Rsa e over 80 (questi ultimi sono 4,3 milioni) avverrà solo a inizio maggio. AstraZeneca invierà i primi vaccini il 10 di febbraio, con una pandemia in corso vanno usati subito. Dunque, si sta pensando di partire subito con i 55 enni, ma puntando su alcune categorie: chi lavora a contatto con il pubblico in uffici pubblici, forze dell'ordine e, soprattutto, insegnanti. Proteggere maestri e prof è fondamentale per fare ripartire le scuole (ma non si potrà fare con gli studenti perché AstraZeneca non si può usare per gli under 18) è importantissimo, ma il limite è evidente: una parte consistente degli insegnanti ha più di 55 anni, per cui si creerebbe una disparità di trattamento. AstraZeneca, infine, potrà essere usata anche in comunità chiusi come le carceri, dove l'epidemia sta correndo (ma solo per i detenuti under 55). A seguire si rispetterà il principio anagrafico. Altro nodo: cosa fare con i giovani con patologie gravi e maggiormente a rischio Covid? Ha senso affidarsi comunque ad AstraZeneca, che secondo Aifa ha una efficacia attorno al 60 per cento, o è meglio attendere la disponibilità di dosi di Pfizer e Moderna? AstraZeneca avrà comunque anche un impatto molto positivo, perché consente una semplice distribuzione (sono sufficienti normali frigoriferi): dunque scatta il coinvolgimento dei medici di base, che potranno vaccinare chi ne avrà diritto nei loro studi; solo a marzo vedremo, se va bene, le famose primule, i tendoni sparsi nelle città, ma le regioni ormai si stanno muovendo autonomamente per la vaccinazione di massa che AstraZeneca, con tutti i problemi illustrati, comunque favorisce.

Arcuri ha ricordato i numeri dei vaccini in arrivo: ad oggi abbiamo somministrato 1.800.000 vaccini, oltre 462 mila seconde dosi; AstraZeneca ha confermato l'invio di 3,4 milioni di dosi nel primo trimestre, le prime consegne avverranno il 10 febbraio (428.440) e il 20 febbraio (661.133); Pfizer e Moderna (che ha tagliato del 20 per cento) questa settimana invieranno 576.020 dosi, dall'8 al 14 febbraio 1.070.560, dal 15 al 21 1.277.723, dal 22 al 2 1.115.520; a fine febbraio saranno 6.364.808 dosi consegnate.

Mauro Evangelisti

