Professoressa Simona Leone, docente di greco e latino del liceo classico Aristofane di Roma, gli studenti del classico avranno il tempo per studiare a casa il pomeriggio?

«E' chiaro che in un liceo classico la possibilità di un tempo scuola protratto fino alle 16 impatta negativamente sul tempo che i ragazzi, il pomeriggio, dedicano all'apprendimento».

Perché?

«In un liceo l'impegno in termini di ore di studio a casa è maggiore ed è importante. In questo momento però dovremo necessariamente alleggerire il carico di studio».



Come si affronta il problema?

«Sarà necessario puntare su un apprendimento in itinere, svolto soprattutto in presenza».

Le versioni per casa non ci saranno più?



«Credo che le versioni andranno fatte soprattutto in classe. Si tratta di esercizi importanti, li faremo in presenza. E' chiaro che chi ha pensato allo scaglionamento orario, fino alle 10, non conosce bene il mondo della scuola».

In che senso?



«E' una proposta calata dall'alto. Un orario simile non può andare bene per tutti, perché non tiene conto di chi nella scuola ci lavora. Si crea un evidente disagio scolastico per i nostri studenti, che non avranno più il tempo di fare nulla il pomeriggio, neanche le attività di svago, ma anche per i docenti: si entra alle 8 e si esce alle 16, con diverse ore di buco. Una giornata articolata in questo modo diventa difficile».

Si torna tra i disagi, quindi?



«E' importante riportare gli studenti a scuola ma ancora una volta dobbiamo constatare che la scuola è l'ultima ruota del carro, subordinata a l'inefficacia del trasporto pubblico».

