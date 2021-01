Professore Andrea de Cunzo, docente all'Itis Fermi di Roma dell'indirizzo di elettronica, come si svolgono i laboratori di elettronica a distanza?

«Ci si può organizzare con le simulazioni online ma non è la stessa cosa».

E' così per tutti?



«Ci sono dei distinguo da fare: l'indirizzo informatico potrebbe essere avvantaggiato rispetto agli altri, ma gli indirizzi elettronica e automazione ed energia devono accontentarsi di applicazioni specifiche, che simulano esperienza di laboratorio. Ma non sarà mai come le attività svolte in presenza».

I laboratori sono fondamentali anche perché garantiscono prospettive di lavoro.



«Sì, lo sono. La grande forza del tecnico è che dopo il diploma gli studenti possono andare a lavorare. Quindi direi che ora non tornare in presenza significa non fare scuola».

Con gli orari lunghi ci sarà il tempo di studiare?

«Parlando con i ragazzi ho avuto la sensazione che entrare alle 10 rappresenti un incubo perché usciranno dopo le 3. Faranno sei ore giornaliere di lezione, a giorni alterni».

Sei ore anche chi entra alle 10?



«Sì, è inevitabile».

Non sarà semplice fare l'orario.



«Ci stiamo lavorando con attenzione, anche io mi occupo dell'orario: sono orari diversi rispetto a quelli fatti online».

In che senso?

«Per le lezione a distanza bisogna tenere conto che lo studente non deve stare troppo tempo davanti allo schermo. Spesso usano lo smartphone, perché prende meglio, spesso è di ultima generazione ed è più veloce. Quindi i disagi, seguendo una lezione in questo modo, ci sono e vanno tenuti presenti».

L.Loi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA