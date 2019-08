CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Professor Massimo Cacciari, secondo lei perché Salvini ha tolto la spina al governo gialloverde a ridosso di Ferragosto?«Questo è l'unico elemento un po' oscuro della vicenda. Il governo nasce in crisi, è un governo di crisi, tra 5 Stelle e Lega non c'è nessun tratto in comune. Era chiaro che era una coabitazione coatta a termine. Non so perché Salvini abbia scelto questo momento, probabilmente perché non se la sentiva di andare a sostenere una battaglia per la legge di bilancio laddove avrebbe dovuto scoprire le carte su flat tax,...